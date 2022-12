Gwałtowna zmiana pogody. IMGW ostrzega przed zagrożeniem

Chociaż brzydka pogoda utrzymuje się od dłuższego czasu, najnowsze prognozy wskazują jedynie na dalsze pogorszenie aury. Synoptycy twierdzą bowiem, że kolejne dni przyniosą nie tylko ochłodzenie, ale także zamiecie śnieżne oraz gwałtowne wzrosty stanów wody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał stosowne komunikaty, jednak wkrótce mogą się pojawić kolejne ostrzeżenia.

Pogoda do piątku. Śnieg, mrozy i porywisty wiatr

Środa powinna przynieść opady śniegu w większości regionów, ale jedynie część kraju została objęta alertami. Mieszkańcy Wybrzeża Wschodniego mają doświadczyć szczególnie intensywnych opadów, ponieważ przewiduje się, że pokrywa śnieżna wzrośnie tam o 10-15 cm (punktowo – ok. 20 cm). Co więcej, ostrzeżenia przed opadami marznącymi obowiązują na północnym wschodzie.

Termometry wskażą prawdopodobnie od -1°C na Suwalszczyźnie, przez 2°C na Mazowszu oraz 3°C na Dolnym Śląsku i Pomorzu, do 4°C na Podkarpaciu. Niestety, temperatura odczuwalna będzie jednak raczej nieco niższa przez porywisty wiatr.

Czwartek, zdaniem ekspertów, stanie pod znakiem przelotnych opadów śniegu. Biały puch powinien przyprószyć na terenie większości kraju, nie licząc skrajnego południa. Dobra wiadomość jest jednak taka, że możemy się spodziewać niewielkich przejaśnień, które choć częściowo uzupełnią brak słońca. Niestety, delikatna poprawa aury zostanie raczej zepsuta przez spadek temperatury.

Słupki rtęci mają się bowiem zatrzymać około -3. kreski na północnym wschodzie, -1. na północnym zachodzie, 0. w centrum, 1. na południowym zachodzie i 2. na południu, które pogoda powinna nieco bardziej oszczędzić niż inne rejony.

Piątek oznacza powrót zachmurzenia. Gęste, ciemne chmury będą miały prawdopodobnie negatywny wpływ na nasze samopoczucia, a dodatkowo „zaowocują” opadami śniegu w północnej części kraju i deszczu ze śniegiem w pozostałych regionach. Chociaż znowu mamy doznać niedostatku naturalnego światła słonecznego, eksperci pocieszają delikatnym ociepleniem.

Termometry mogą wówczas wskazać od -2°C w Suwałkach, przez 1°C w Szczecinie i 2°C w Warszawie, do 3°C we Wrocławiu i 5°C w Krakowie. Uwaga jednak na mrozy, które powinny wystąpić w nocy (do nawet -14°C).

Pogoda na weekend. Dalszy spadek temperatury

Synoptycy informują, że zarówno zachmurzenie, jak i opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz samego deszczu będą się utrzymywać przez większość soboty. Więcej słońca i mniej wilgoci jest natomiast prognozowane na niedzielę, jednak temperatura będzie prawdopodobnie pozostawiała wiele do życzenia. Odnotujemy bowiem od -2°C do 2°C na przeważającym obszarze kraju.

