Sytuacja pogodowa w Polsce. Dla których województw wydano ostrzeżenia przed śniegiem?

Zgodnie z prognozami synoptyków, w ubiegłą sobotę 10 grudnia do naszego kraju zawitała prawdziwie zimowa aura. To efekt niżu Brygida, który niesie ze sobą mroźne, arktyczne powietrze.

Temperatury we wszystkich regionach Polski spadły znacznie poniżej zera, a w godzinach wieczornych rozpoczęły się intensywne opady śniegu, które utrzymają się także w niedzielę. Jaki jest obecnie bilans nadejścia niżu Brygida?

Największe opady śniegu na wschodzie i południu Polski

Jak donosi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najwięcej śniegu spadło dotychczas w województwach położonych na południowym-wschodzie: podkarpackim, lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim.

Najgrubszą pokrywę śnieżą – o grubości aż 30 cm – odnotowano w miejscowości Puławy w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu. Z każdą godziną, strefa intensywnych opadów rozszerza się w kierunku Pomorza.

„Strefa opadów śniegu znajduje się obecnie nad prawie całą wschodnią połową kraju i przesuwa się na północ. Godzinowe sumy opadu nie przekraczają 2 mm, ale to wystarczy, by w wielu miejscach zrobiło się biało, a na drogach było niebezpiecznie” – czytamy w najnowszych komunikacie IMGW na Twitterze.

RBC ostrzega przed warunkami na drogach

W niedzielny poranek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat, w którym apeluje do kierowców o odpowiednie przygotowanie pojazdu przed wyruszeniem w trasę. Wymiana opon na zimowe to absolutne minimum.

Na drogach w całym w całym kraju panują bowiem bardzo niebezpieczne warunki. Drogi pokryły się nie tylko warstwą śniegu, ale również gołoledzią, czyli cienką warstwą lodu.

Ostrzeżenia przed śniegiem drugiego stopnia

Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach:

małopolskim, w powiatach: nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim;

podkarpackim;

lubelskim, w powiatach: kraśnickim, janowskim, biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim, chełmskim, Chełm, krasnostawskim, lubelskim; Lublin, świdnickim, łęczyńskim, włodawskim.

Alerty drugiego stopnia oznaczają, że na wspomnianych terenach prognozowany przyrost pokrywy śniegowej wyniesie od 20 do 30 cm. Miejscami może wynieść nawet 40 cm.

Ostrzeżenia przed śniegiem pierwszego stopnia

Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia - przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm, a miejscami do 20 cm – zostały wydane dla województw:

śląskiego, dla powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, Bielsko-Biała, żywieckiego

małopolskiego, dla powiatów: krakowskiego, Kraków, wadowickiego, myślenickiego, wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, suskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego;

świętokrzyskiego, dla powiatów: kazimierskiego, buskiego, staszowskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego;

mazowieckiego, dla powiatów: lipskiego, zwoleńskiego, siedleckiego, Siedlce, łukowskiego, ostrołęckiego, Ostrołęka;

lubelskiego, dla wszystkich powiatów z wyjątkiem tych objętych alertami drugiego stopnia

podlaskiego;

warmińsko-mazurskiego, dla wschodniej części województwa.

Do kiedy utrzymają się groźne zjawiska pogodowe?

Trudne warunki pogodowe utrzymają się do pierwszej połowy przyszłego tygodnia. Oprócz opadów śniegu, synoptycy ostrzegają również przed wiatrem, który na wschodzie i północy kraju osiągnie w porywach do ponad 50 km/h

„We wtorek i w środę nad ranem na południu kraju temperatura może spaść do około -15 stopni Celsjusza, na Podhalu do -20 stopni Celsjusza. Okresami słabe opady śniegu. Kolejna noc mroźna na północy kraju, spadki temperatury do -13°C. Czwartek bez groźnych zjawisk” – czytamy w najnowszej prognozie IMGW.

