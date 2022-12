Intensywne opady, zamiecie i mrozy. „Zostań w domu, jeśli możesz”

Synoptycy przewidują, że w najbliższych dniach wystąpi wiele niebezpiecznych zjawisk. Można tutaj wymienić m.in. zamiecie i zawieje śnieżne, oblodzenia i marznące mgły oraz szadź. Co więcej, warunki pogodowe będą znacząco ograniczać widoczność i przyczepność, dlatego należy zachować szczególną ostrożność zarówno na drogach, jak i chodnikach.

Pogoda do końca tygodnia. Uwaga na niebezpieczne zjawiska

Poniedziałek stanie pod znakiem niekorzystnego oraz bardzo niekorzystnego biometu. Możemy się spodziewać dużego zachmurzenia, które skutkować będzie opadami śniegu na terenie całego kraju. Śnieg będzie szczególnie intensywny na północy i południowym zachodzie. IMGW wydał stosowne alerty we wspomnianych regionach – niektóre obowiązują do wtorku, a inne tracą ważność jeszcze dzisiaj.

Temperatura maksymalna będzie prawdopodobnie wyższa na północnym zachodzie. Mieszkańcy tego regionu odnotują bowiem od 0°C w Gorzowie Wielkopolskim do 2°C w Trójmieście. Niestety, ujemne wartości mają dominować na pozostałym obszarze kraju. Termometry wskażą od -4°C w Suwałkach do -1°C w Warszawie. Porywy wiatru mogą zaś osiągać nad morzem do 80 km/h.

Pogoda na wtorek. Lokalne opady śniegu i marznące mgły

Wtorek ponownie przyniesie zachmurzenie, jednak opady śniegu będą występować już tylko lokalnie. Śnieg spadnie bowiem przede wszystkim na południu kraju, chociaż istnieje możliwość, że przyprószy także na północnym wschodzie. Większe zagrożenie mogą natomiast sprawiać marznące mgły, jakie mają się pojawić w ciągu kolejnej nocy. Widoczność będzie wówczas ograniczona do 400 m.

Odnotujemy zarazem spadek temperatury i podział na chłodniejsze południe oraz cieplejszą północ. Termometry wskażą maksymalnie we wtorek od -4°C w pierwszej połowie do -2°C w drugiej połowie kraju. Dobra wiadomość jest jednak taka, że wiatr zdecydowanie osłabnie.

Środa bardziej pogodna. Nieliczne przejaśnienia

Środa będzie nieco bardziej pogodna. Większe zachmurzenie, a wraz z nim – opady śniegu – pojawią się głównie w południowych regionach. Nieliczne przejaśnienia są zaś przewidywane w centrum i na wschodzie. Niestety, słońce nie oznacza jednak dużo lepszych warunków pogodowych. Mieszkańcy Suwałk muszą się bowiem przygotować na marznący deszcz i gołoledź w nocy ze środy na czwartek.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie natomiast od -6°C na północnym wchodzie, przez ok. -4°C w centrum, na zachodzie i południu, do 0°C nad morzem. Porywisty, silniejszy wiatr sprawi jednak, że będzie odczuwalnie chłodniej w „najcieplejszym” regionie.

W czwartek nadciągną śniegowe chmury

Czwartek znów przyciągnie śniegowe chmury oraz przelotne opady na terenie większości kraju. Co więcej, eksperci prognozują wówczas deszcz w południowych regionach. Chociaż opady mają zniknąć kolejnego dnia z niektórych obszarów, piątek przyniesie intensywny śnieg w woj. małopolskim i podkarpackim. IMGW ponownie ostrzega również przed marznącym deszczem i gołoledzią.

Termometry wskażą maksymalnie w czwartek i piątek od ok. -5°C na północnym wschodzie i w centrum do około 0°C na południu i 2°C nad samym morzem. Temperatura wyjątkowo spadnie jednak w piątkową noc na Suwalszczyźnie (do -11°C).

Weekend będzie trochę spokojniejszy. Główną rolę odegrają wówczas opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a sam śnieg jest przewidywany jedynie w sobotę, na północy kraju. Synoptycy ostrzegają jednak przed marznącą mżawką, która będzie powodować gołoledź i utrudniać warunki na drodze. Temperatura maksymalna będzie się zaś kształtować na poziomie od -3°C do -1°C i od 0°C do 3°C.

Pogoda długoterminowa. Ocieplenie zamiast ochłodzenia?

Chociaż wcześniejsze prognozy wskazywały na zdecydowane ochłodzenie w przyszłym tygodniu, aktualne modele meteorologiczne mówią o ociepleniu. Od nadchodzącej niedzieli (18 grudnia) do kolejnej niedzieli (25 grudnia) temperatura maksymalna będzie się bowiem znajdować „na plusie”, a minimalna nie wyniesie więcej niż -8°C.

Czytaj też:

Jak zrobić rozgrzewającą herbatę? Przepisy z pomarańczą, malinami i inneCzytaj też:

Najtańsze all inclusive na grudzień. Tu zapomnisz o zimie