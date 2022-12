Pogoda iście grudniowa. Nadchodzi duże ochłodzenie

IMGW wydał pierwsze ostrzeżenia przed silnym mrozem. Co prawda, alerty obowiązywały w nocy 13-14 grudnia, jednak kilkanaście stopni na minusie pojawiło się również na termometrach w środowy poranek. Niestety, to nie koniec ochłodzenia. Synoptycy prognozują, że nadchodzący weekend będzie jeszcze mroźniejszy. Wszystko wskazuje na to, że temperatura minimalna osiągnie nawet -19°C.

Pogoda do końca tygodnia. Naprawdę mroźny weekend

Środa powinna zaskoczyć licznymi przejaśnieniami. Słońce wystąpi na przeważającym obszarze kraju, co nie oznacza jednak, że przepędzi chmury. Opadów śniegu możemy spodziewać się w północno-wschodnich oraz południowych regionach. Rozpogodzenia nie będą również szły w parze z ociepleniem. Odnotujemy bowiem od -8°C w Suwałkach do -1°C w Zielonej Górze.

Czwartek i piątek przyniosą stosunkowo podobną aurę. Jak wskazują najnowsze prognozy, przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem mają się pojawić głównie na południu kraju, gdzie wystąpi nieco większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie zaś prawdopodobnie od ok. -6°C na Suwalszczyźnie, przez -3°C na Mazowszu do 0°C w Małopolsce.

Weekend obędzie się bez większych opadów, nie licząc soboty, kiedy śnieg mocniej przyprószy w południowych regionach kraju. Niestety, będzie jednak zdecydowanie chłodniej. IMGW nie wyklucza wydania wówczas kolejnych alertów przed silnymi mrozami. Termometry mają bowiem wskazać od -7°C do -2°C w najcieplejszym momencie dnia oraz od -19°C do -4°C w najchłodniejszym.

Prognoza długoterminowa. Jaka pogoda będzie panować w święta?

Początek kolejnego tygodnia powinien przynieść ocieplenie, a wraz z nim – odwilż. Doświadczymy głównie opadów deszczu i deszczu ze śniegiem oraz temperatury maksymalnej na poziomie 1-5°C. Niestety, później znowu zrobi się chłodniej. Wigilia wpłynie już pod znakiem ujemnych wartości na termometrach na terenie większości kraju, tak samo, jak Boże Narodzenie. Można się także spodziewać opadów śniegu.

