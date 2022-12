Niebezpieczne zjawiska pogodowe. Prognoza do soboty

Weekend będzie naprawdę mroźny. Najnowsze prognozy wskazują, że możemy wówczas odnotować nawet -16°C. Co więcej, eksperci przewidują także opady marznącego deszczu powodujące gołoledź, marznące mgły ograniczające widoczność do 200 m i porywy wiatru osiągające prędkość do 65 km/h. Możemy się również spodziewać zachmurzenia oraz opadów śniegu.

Pogoda do soboty. Marznące mgły, opady i gołoledź

Czwartek przyniesie nieznaczną poprawę pogody. Synoptycy prognozują bowiem liczne przejaśnienia w zachodniej części kraju. Niestety śnieg jest nadal przewidywany na wschodzie i południu. Temperatura maksymalna wyniesie natomiast od -6°C do 1°C, a w najchłodniejszym momencie dnia termometry wskażą zaledwie -16°C. Porywy wiatru w Tatrach będą osiągały prędkość nawet 80 km/h.

Noc upłynie pod znakiem zawiei i zamieci śnieżnych w południowej części woj. małopolskiego i podkarpackiego, co będzie spowodowane przez porywy wiatru (do 65 km/h) i opady śniegu. Istnieje też możliwość wystąpienia marznących mgieł ograniczających widoczność do 200 m.

Piątek będzie prawdopodobnie nieco brzydszy. IMGW prognozuje wzrost zachmurzenia, które powinno przynieść lokalne opady śniegu, a także deszcz ze śniegiem czy deszcz powodującym gołoledź na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od -6°C do 1°C, a minimalna może spaść do -15°C. Prędkość porywów wiatru w Tatrach wyniesie natomiast 60 km/h.

Noc z piątku na sobotę będzie dosyć nieprzyjemna, ze względu na marznące opady i mgły. Eksperci przewidują oblodzenie dróg, torów, chodników, linii napowietrznych oraz drzew.

W sobotę więcej chmur pojawi się jedynie lokalnie, a śnieg spadnie na południu i południowym zachodzie. Co więcej, opady marznącego deszczu i gołoledź mają wystąpić na Podkarpaciu oraz Zamojszczyźnie. Termometry wskażą maksymalnie od -5°C do -1°C na przeważającym obszarze kraju, . W najchłodniejszym momencie dnia możemy odnotować -15°C. Nie przewiduje się silniejszego wiatru.

Noc z soboty na niedzielę ponownie przyniesie opady marznącego deszczu powodującego gołoledź i lokalnie marznące mgły ograniczające widoczność do 300 m. Uwaga na oblodzenia.

Pogoda wkrótce się zmieni. Nadchodzi znaczne ocieplenie

IMGW twierdzi, że do naszego kraju wkrótce zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze. Przyszły tydzień powinien upłynąć pod znakiem zamiany opadów śniegu na opady deszczu, często marznącego i powodującego gołoledź. Zwiększy się również prędkość wiatru, którego porywy mogą osiągać prędkość nawet do 65-70 km/h.

