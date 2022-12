Pogoda nas zaskoczy. -19℃, a w Boże Narodzenie wielkie ocieplenie

Weekend przyniesie całodobowe mrozy. Temperatura minimalna na północnym wschodzie wyniesie wówczas nawet -19°C, a maksymalna -9°C. Synoptycy ostrzegają również przed groźnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak np. marznące opady deszczu, które mają powodować gołoledź.

Pogoda na weekend. Uwaga na marznący deszcz i mgły

Piątek będzie nieco cieplejszy od reszty weekendu. Termometry wskażą od -7°C w Suwałkach, przez około -3°C w Warszawie, do 2°C w Rzeszowie. Przejaśnienia wystąpią natomiast na północno-zachodniej części kraju. Mieszkańcy południowo-wschodnich regionów mogą oczekiwać zarówno zachmurzenia, jak i opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu (lokalnie marznącego).

Noc będzie naprawdę chłodna. Jak wskazują najnowsze prognozy, temperatura spadnie do -19°C na Warmii, -9°C na Mazowszu i -2°C na Podkarpaciu. Opady deszczu ze śniegiem i deszczu marznącego są przewidywane na południowym wschodzie, a śniegu przede wszystkim w woj. małopolskim oraz śląskim. Uwaga także na marznące mgły, które mają ograniczać widzialność do 200 m.

Sobota powinna przynieść delikatne ochłodzenie. Odnotujemy jedynie od ok. -9°C na Suwalszczyźnie, przez -5°C na Mazowszu, do 1°C na Wybrzeżu. Synoptycy prognozują rozpogodzenia, ale na przeważającym obszarze kraju nadal czeka nas znaczne zachmurzenie. Istnieje możliwość wystąpienia opadów śniegu, jednak prognozowane są one głównie na południu kraju. Marznące mgły mają się natomiast utrzymywać przez cały poranek.

Noc z soboty na niedzielę upłynie pod znakiem -17°C na wschodzie i południu, -12°C w centrum, -7°C na zachodzie oraz -2°C nad morzem. Słabe, lokalne opady śniegu mają spaść na południowym wschodzie i północnym zachodzie, a marznące mgły i szadź na przeważającym obszarze kraju, ale przede wszystkim na północnym wschodzie. Widoczność będzie wówczas okresowo ograniczana do 100-200 m.

Niedziela będzie stosunkowo pogodna, ale dosyć zimna. Temperatura maksymalna wyniesie od -9°C w Suwałkach i -8°C w Rzeszowie, przez -7°C w Warszawie i -5°C we Wrocławiu, do -3°C w Szczecinie. Chmury ustąpią miejsca słońcu nad większością kraju (nieco większe zachmurzenie może panować w południowych regionach).

Pogoda na przyszły tydzień. Nawet 10°C podczas świąt

Jak wynika z prognoz IMGW, kolejny tydzień upłynie pod znakiem ocieplenia. Możemy się jednak spodziewać, że opady deszczu ze śniegiem, deszczu i marznącego deszczu będą psuły pogodę w poniedziałek i wtorek. Przygotujmy się także na roztopy, ponieważ dodatnia temperatura sprawi, że lokalnie nastąpi gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej. Eksperci uważają, że słupki rtęci podskoczą w święta do 10°C.

