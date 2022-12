Pogoda zepsuje święta. Śnieg wkrótce powinien zniknąć

Synoptycy przewidują, że wkrótce nadejdzie znaczące ocieplenie. Chociaż poniedziałek będzie jeszcze stosunkowo chłodny, to wtorek powinien przynieść temperaturę na poziomie ok. 2-3°C. Termometry mają wskazywać dodatnie wartości przez większość tygodnia, co oznacza, że możemy się pożegnać z białymi świętami.

Pogoda do końca tygodnia. Nadchodzi gwałtowne ocieplenie

Poniedziałek na zachodzie będzie cieplejszy, ale pochmurny. Na wschodzie możemy spodziewać się większej liczby rozpogodzeń, ale również niższych wartości na termometrach. Temperatura maksymalna wyniesie bowiem od -6°C w woj. podlaskim, przez -4°C w mazowieckim, do 3°C w lubuskim. Tam, gdzie będzie pochmurnie, powinniśmy liczyć się z opadami deszczu ze śniegiem i marznącymi opadami, co zdecydowanie utrudni sytuację na drogach.

Wtorek przyniesie odwilż. Wszystko przez napływ cieplejszego powietrza i dość gwałtowny wzrost temperatury. Słupki rtęci zatrzymają się bowiem prawdopodobnie w okolicach 1-5. kreski na przeważającym obszarze kraju. Co więcej, eksperci prognozują także opady deszczu, dlatego będzie naprawdę mokro. Roztopy mogą lokalnie wpływać na sytuację hydrologiczną, powodując wzrosty stanów wód w korytach rzek.

Środa będzie kontynuacją wtorkowej aury, przynajmniej w kwestii temperatury. Termometry mają wówczas wskazać od 2°C do 6°C. Synoptycy twierdzą, że możemy spodziewać się opadów deszczu. Podobna aura ma utrzymać się przez resztę tygodnia, jednak apogeum ciepła czeka nas w weekend. Temperatura w Wigilię wyniesie 0-9°C, a w Boże Narodzenie sięgnie 2-8°C.

Pogoda długoterminowa. Ponowne ochłodzenie i powrót śniegu

IMGW informuje, że ochłodzenie i opady śniegu powrócą na koniec grudnia. Ostatni tydzień miesiąca przyniesie bowiem nawet -11°C na południu kraju i to w najcieplejszym momencie dnia. Możemy się też spodziewać opadów śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Dobra wiadomość jest jednak taka, że styczeń powinien być zdecydowanie cieplejszy.

