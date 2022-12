Pogoda rozczaruje kolędników. Święta pod znakiem alertów IMGW

Chociaż białe święta należą do odległej przeszłości, dotychczasowa pogoda dawała pewną nadzieję na powrót śniegu w wigilię i Boże Narodzenie. Na ostatniej prostej doszło jednak do gwałtownej zmiany aury, która przyniosła roztopy tuż przed świątecznym weekendem. IMGW także nie pozostawia większych złudzeń, a nawet ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami, jakie wiążą się ze wzrostem temperatury i deszczem.

Pogoda na Boże Narodzenie. Prognoza do drugiego dnia świąt

Czwartek pozostanie pochmurny i wilgotny. Przelotne opady deszczu oraz mżawki są prognozowane na terenie całego kraju, a mgły przewiduje się w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim. Uwaga na drogach, ponieważ zjawisko powinno ograniczać widzialność do 200-400 m. Termometry mają natomiast wskazać od 2°C w Suwałkach, przez 4°C w Warszawie, do 7°C we Wrocławiu.

Piątek przyniesie wzrost zachmurzenia i dalsze opady. Deszcz powinien bowiem wystąpić właściwie wszędzie, nie licząc północnego zachodu, gdzie mogą się pojawić nieliczne przejaśnienia. Co więcej, będzie nieco cieplej. IMGW twierdzi, że słupki rtęci mają podskoczyć do 3. kreski na Podlasiu, 5. na Mazowszu i 8. na Dolnym Śląsku.

Wigilia upłynie pod znakiem opadów deszczu na przeważającym obszarze kraju, a sucho pozostanie jedynie na północnym wschodzie. Jak wskazują aktualne prognozy, rozpogodzenia mogą wówczas wystąpić na południowym zachodzie. Temperatura wyniesie natomiast od 1°C na Suwalszczyźnie, przez 6°C na Nizinie Mazowieckiej i do 9°C na Nizinie Śląskiej.

Boże Narodzenie będzie nieco bardziej dynamiczne. Eksperci przewidują bowiem opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także przejaśnienia i duże zachmurzenie. Jak to możliwe? Aura podzieli kraj na brzydszy wschód oraz ładniejszy zachód. Deszcz ze śniegiem wystąpi na północnym wschodzie, a sam deszcz – w centrum i na południu. Słońce będzie zaś przenikać przez chmury w zachodnich regionach. Odnotujemy od 1°C w Suwałkach, przez 6°C w Warszawie, do 8°C we Wrocławiu.

Drugi dzień świąt, czyli poniedziałek 26 grudnia, znów przyniesie opady deszczu na terenie większości kraju oprócz skrajnego południa. Rozpogodzenia są natomiast prognozowane w centrum i na południowym zachodzie. Termometry powinny wtedy wskazać od 2°C na Podlasiu, przez 5°C na Mazowszu, do 9°C na Dolnym Śląsku.

Prognoza długoterminowa. Pogoda przed Nowym Rokiem

Ostatni tydzień grudnia powinien być stosunkowo ciepły. Temperatura na przeważającym obszarze kraju ma bowiem oscylować na poziomie od 3°C do 11°C. Sylwester może przynieść delikatne ochłodzenie, ponieważ termometry wskażą maksymalnie od 3°C do 8°C, natomiast w nocy słupki rtęci mogą spaść do 0-2°C.

