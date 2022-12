Atak zimy w USA i szalejąca burza śnieżna. Są ofiary śmiertelne

W piątek Stany Zjednoczone nawiedził atak zimy, który przyniósł mróz, wichury i obfite opady śniegu, powodując śmierć co najmniej dziewięciu osób. Miliony odbiorców pozostało bez dostaw prądu, a wiele planów świątecznych zostało zrujnowanych z powodu warunków na drogach.

Gubernator Ohio przekazał, że cztery osoby zginęły w wyniku wypadków samochodowych związanych z pogodą. W piątek w serii wypadków z udziałem około 50 samochodów na autostradzie Ohio Turnpike wiele osób zostało rannych. W Kentucky jedna osoba zmarła w wypadku, inna przebywała w nieodpowiednio ogrzewanym mieszkaniu. W Missouri zginęła osoba, która straciła panowanie nad pojazdem na oblodzonej drodze.

Urzędnicy w stanie Nowy Jork wydali zakaz prowadzenia pojazdów w kilku hrabstwach (Erie, Genesee, Niagara i Orleans) z powodu warunków pogodowych. W hrabstwie Erie telefon alarmowy 911 urywał się. Władze stanu zachęcały mieszkańców do pozostania w domu i unikania podróżowania. W hrabstwie Erie 250 osób mogło utknąć w swoich samochodach w piątek wieczorem. Policja, zastępcy szeryfa i strażacy próbują ratować ludzi z ich pojazdów.

„Ponieważ Matka Natura rzuciła na nas wszystko, co ma w ten weekend, zachęcam nowojorczyków, którzy rozważają wyjazd na święta, aby zrobili to przed piątkiem lub po niedzieli, aby zachować bezpieczeństwo” – przekazała gubernator Nowego Jorku Katchy Hochul.

To może być najzimniejsza Wigilia w USA od lat

Wiele miejsc we wschodnich Stanach Zjednoczonych czeka najzimniejsza Wigilia od dziesięcioleci. Prognozuje się, że w Atlancie, Filadelfii, Pittsburghu i Tallahassee mogą paść rekordowo niskie temperatury odnotowane 24 grudnia – poinformowała Narodowa Służba Meteorologiczna. Według prognoz w Waszyngtonie może być to druga najzimniejsza Wigilia po roku 1989. W Nowym Jorku będzie to najzimniejsza Wigilia od 1906 roku.

