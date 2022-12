Prognoza pogody na całe święta. 26 grudnia może być ciężko

Pogodą w najbliższych dniach rządzić będzie front okluzji, związany z rozległym niżem atlantyckim. Możemy spodziewać się kontynuacji pochmurnej i wilgotnej aury. Miejscami jest szansa na opady śniegu, ale w większości przypadków będzie towarzyszyć mu deszcz.

Prognoza pogody na święta

25 grudnia przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami, głównie na południu kraju. Na Podlasiu, Mazurach i Suwalszczyźnie spodziewane są słabe opady deszczu ze śniegiem do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może wystąpić sam śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6℃ w centrum kraju, do 8℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany.

Jaka pogoda w drugi dzień świąt?

W drugi dzień Świąt czeka nas pochmurna aura z opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Lokalnie na północy kraju popada silniej – do 15 l/mkw. Z kolei na Podlasiu i Suwalszczyźnie deszczowi może towarzyszyć śnieg. W drugiej części dnia w regionach południowo-zachodnich niewykluczone są przejaśnienia. Temperatura maksymalna sięgnie od 2℃ na Suwalszczyźnie, przez 8℃ w centrum kraju, do 10℃ na Dolnym Śląsku. Z kierunków południowych powieje umiarkowany i okresami dość silny wiatr. Jego porywy mogą rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda we wtorek 27 grudnia

We wtorek możemy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami oraz przelotnych opadów deszczu, miejscami ze śniegiem, o sumie do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2℃ na Suwalszczyźnie, przez 3℃ w centrum, do 5℃ na zachodzie kraju. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach może osiągać do 50-70 km/h.

Jaka pogoda w środę?

Środa w regionach północnych zapowiada się pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem rzędu 1-3 l/mkw. W pozostałej części kraju powinno być dość pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 1℃ na Suwalszczyźnie, przez 4℃ w centrum kraju, do 6℃ na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie.

Pogoda na czwartek

W czwartek pojawi się zmienne zachmurzenie – od umiarkowanego na południowym wschodzie do całkowitego na północy i zachodzie. Z północnego zachodu w głąb kraju przemieści się strefa opadów deszczu rzędu 3-5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 2℃ na północnym wschodzie, przez 6℃ w centrum kraju, do 8℃ na południowym zachodzie. Wiatr z południowego zachodu będzie okresami dość silny – w porywach powieje z prędkością 40-60 km/h.

