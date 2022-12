Pogoda pomyliła pory roku. Wiosna w środku zimy?

Pogoda zmieniła się niemal o 180°. Intensywne opady śniegu, a nawet zawieje oraz zamiecie śnieżne, ustąpiły miejsca przelotnym deszczom i mżawkom. Silny mróz, przed którym ostrzegał nawet IMGW, zniknął natomiast pod wpływem cieplejszych mas powietrza, a słupki rtęci zdecydowanie przekroczyły granicę 0 st. C.

Prognozy mówią o ociepleniu. Wzrost temperatury do 1 stycznia

Środa (28 grudnia) pozostanie stosunkowo pochmurna i deszczowa. Mieszkańcy zachodnich rejonów będą potrzebować parasolek przez opady deszczu. Na północny prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Odnotujemy od 0°C w dolinach karpackich, przez 4°C w centrum, do 8°C na północnym zachodzie. Silniejsze porywy wiatru będą natomiast odczuwalne na obszarach podgórskich (do 70 km/h) oraz w miejscowościach nadmorskich (60 km/h).

Czwartek i piątek przyniosą dalsze zachmurzenie. Większe przejaśnienia mają wystąpić na południu, a przelotne opady deszczu mogą się pojawić lokalnie w różnych częściach kraju. Temperatura powinna w czwartek wynieść od 4°C na wschodzie oraz w regionach podgórskich do 12°C na zachodzie, a w piątek osiągnie maks. 9°C. Porywy wiatru będą wtedy osiągać do 60 km/h, a na górzystych terenach – nawet do 90 km/h.

Sobota będzie zdecydowanie bardziej słoneczna. Bezchmurnie będzie na wschodzie. W pozostałych regionach mogą pojawić się opady deszczu. Aktualne prognozy napawają optymizmem w kontekście temperatur. Odnotujemy bowiem od ok. 6°C na północnym wschodzie do 14-15°C na zachodzie. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia możemy spodziewać się od 5-6°C na Suwalszczyźnie do 11°C na Mazowszu i Dolnym Śląsku.

Niedziela upłynie pod znakiem zachmurzenia, opadów deszczu i stosunkowo wysokich wartościach na termometrach. Słupki rtęci w pierwszy dzień 2023 roku zatrzymają się na 7. kresce na północy i 15. na południowym zachodzie kraju. Niestety, nadal będzie utrzymywał się silny wiatr, który może obniżać temperaturę odczuwalną. Porywy mają osiągać prędkość do 55 km/h na zachodzie i 65 km/h na południu.

Jaki będzie styczeń? Obiecująca prognoza długoterminowa

Chociaż sprawdzalność prognoz spada powyżej 7-9 dni, synoptycy twierdzą, że styczeń będzie dosyć ciepłym miesiącem. Najnowsze modele meteorologiczne wskazują, że znajdzie się powyżej średniej anomalii termicznej, co oznacza, że odnotowywane temperatury będą wyższe niż we wcześniejszych latach. Pierwszy tydzień stycznia prawdopodobnie będzie jednak chłodniejszy od końcówki grudnia, ponieważ słupki rtęci mogą się wówczas zatrzymywać ok. 8-11. kreski.

twitter Czytaj też:

Czym grozi niska temperatura? Jest niebezpieczna zwłaszcza dla astmatyków i cukrzykówCzytaj też:

Wiatr może być bardzo niebezpieczny dla kierowcy. Jak jechać, by uniknąć zagrożenia?