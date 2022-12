Prognoza na sylwestra i Nowy Rok. Pogoda stanie na głowie pod wpływem gorąca znad Afryki

W sylwestra wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami w centrum i na południu Polski. Na północnym zachodzie, północy i północnym wschodzie kraju okresami popada deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9℃ na Suwalszczyźnie, przez 12℃ w centrum kraju, do 16℃ na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-70 kilometrów na godzinę. Na północy powieje do 80-90 km/h, w górach powyżej 100 km/h.

Nowy Rok przywita nas ciepłą pogodą

Na Nowy Rok prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na północy wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 11℃ na Podkarpaciu, przez 14℃ w centrum kraju, do 16℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na północy kraju pojawi się okresami deszcz o natężeniu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10℃ na Suwalszczyźnie, przez 12℃ w centrum, do 13℃ na południowym zachodzie. Wiatr, południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 50 km/h, w górach do 90 km/h.