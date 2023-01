Koniec z łagodną zimą? Prognoza pogody zapowiada dużą zmianę

To mogą być nasze ostatnie dni z łagodną zimą. Na horyzoncie widać dość duży spadek temperatury. Na razie jednak możemy spodziewać się pogody „w kratkę” – z falami cieplejszego powietrza i opadami deszczu.

Jaka pogoda w sobotę 14 stycznia?

Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie kraju słabo popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st C na Suwalszczyźnie, przez 7℃ w centrum, do 8℃ na zachodzie. Powieje południowy i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h.

Pochmurna niedziela

Niedziela przyniesie pochmurną aurę. Przejaśnienia możliwe są tylko na północnym zachodzie kraju. Wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5℃ na Suwalszczyźnie, przez 6℃ w środkowych regionach, do 8℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-80 km/h.

W poniedziałek śnieg na Podkarpaciu

Na poniedziałek prognozowane są przejaśnienia. Na Podkarpaciu może spaść śnieg. Temperatura maksymalna osiągnie od 3℃ na Suwalszczyźnie, przez 5℃ w centrum kraju, do 6℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

