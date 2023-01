Śnieg i zimno wracają. Pogoda zmieni się w połowie tygodnia

Niedziela zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Z zachodu na wschód przesuwała się będzie strefa frontu atmosferycznego z opadami deszczu. Rano na Suwalszczyźnie przejściowo możliwe są opady deszczu ze śniegiem lub samego śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9℃ na Nizinie Szczecińskiej. Z południa i południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu powieje z prędkością ponad 70 km/h, a w górach nawet do 100 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na wschodzie spodziewany jest przelotny deszcz, na Podlasiu także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3℃ na Podlasiu do 7℃ na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Okresami jego porywy mogą przebierać na sile.

We wtorek niebo będzie pokryte zmiennym zachmurzeniem. Na wschodzie kraju prognozowane są opady deszczu, na Górnym Śląsku i w Małopolsce – śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2℃ na Suwalszczyźnie do 6℃ na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Środa i czwartek ze śniegiem

Środa przyniesie nam pochmurne niebo i opady. Na wschodzie może pojawić się deszcz, a na zachodzie i w centrum śnieg – miejscami może padać dość intensywnie. Termometry pokażą maksymalnie od 1℃ na Pomorzu Zachodnim do 9℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a powieje ze zmiennych kierunków. Miejscami jego porywy przekraczać mogą 60 km/h.

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba z przejaśnieniami. Na Podkarpaciu pojawi się deszcz, a w pozostałych regionach śnieg. Miejscami może być dość intensywny – w ciągu 12 godzin może spaść go nawet ponad 10 centymetrów. Temperatura maksymalna sięgnie od 0℃ na Nizinie Szczecińskiej do 4℃ na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Okresami jego porywy mogą być silniejsze.