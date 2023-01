Uwaga na intensywne opady śniegu. IMGW wydało alerty

W sobotę w całej Polsce prognozowane są intensywne opady śniegu, które znacznie pogorszą warunki na drogach. Najzimniej będzie w Katowicach, gdzie termometry pokażą –1 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w zachodniej Polsce. W Szczecinie temperatura wyniesie 4 stopnie Celsjusza.

Obecnie pomarańczowe alerty IMGW przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, bielskim;

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, limanowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, brzozowskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim;

dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim i kłodzkim.



Synoptycy prognozują tam intensywne opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 centymetrów.

Intensywne opady śniegu niemal w całej Polsce

W znacznej części centralnej i wschodniej Polski obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Do godz. 8:00 w sobotę alerty będą aktualne m.in. we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego (poza tymi, gdzie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia), do godz. 11:00 w sobotę południowych powiatach woj. świętokrzyskiego, oraz w woj. śląskim (we wszystkich powiatach poza położonymi na południu). Od godz. 7:00 do 21:00 ostrzeżenia będą aktualne także w woj. warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. Na miejscach oznaczonych na mapie na żółto synoptycy prognozują opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm.

Stopniowa poprawa pogody nastąpi w niedzielę, ale zachodzie i na południu będzie się można spodziewać opadów śniegu.

