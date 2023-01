Śnieg, deszcz, zawieje śnieżne. Tutaj trzeba uważać na gołoledź

Przez całą sobotę, od 7:30 do 7:30 w niedzielę w Polsce wystąpią opady śniegu. Na wschodzie i północy kraju będą one przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz oraz przejściowo w marznący deszcz powodujący gołoledź. Od Mazur po Dolny Śląsk przybędzie od 10 do 15 cm pokrywy śnieżnej, a w Sudetach do 20 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2°C na południu kraju do 4 stopni na Pomorzu Zachodnim. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich Karpat od (-5°C do -1°C). W ciągu dnia wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach do 80 km/h nad morzem i 60 km/h w głębi kraju. Wiatr powodował zawieje śnieżne. Bardzo silnie będzie wiać w Sudetach (w porywach do 100 km/h).

IMGW ostrzega, że marznące opady będą powodować gołoledź w centralnej i południowo wschodniej Polsce. Drogi, chodniki, tory, i pasy startowe będą śliskie.

Słabe opady śniegu w nocy z soboty na niedzielę. Mgła utrudni widoczność

W nocy na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowanie. Gdzieniegdzie spadnie słaby śnieg oraz marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem a na Wybrzeżu deszczu. Na południowym zachodzie kraju opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 8 cm.

Nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Nieco spokojniejsza pogoda jest prognozowana na niedzielę, ale na zachodzie i na południu będzie się można spodziewać opadów śniegu.

