Antycyklon Elizabeth rządzi pogodą w Polsce. W nocy temperatury drastycznie spadną

Środowy poranek był na ogół pochmurny, ale już po południu w dużej części Polski zobaczymy słońce. Największe rozpogodzenia wystąpią na zachodzie kraju. Drobny śnieg padać będzie w mniej licznych punktach.

Pogoda w Polsce. Utrzyma się mróz

Niestety, fanów cieplejszych temperatur musimy zmartwić. Wciąż utrzymywać się będzie mróz, a w nocy ze środy na czwartek 9 lutego temperatura spadnie nawet do -15 stopni. W dzień zbliżony wynik na termometrach utrzyma się zresztą w okolicach Jeleniej Góry, gdzie obecnie notuje się 13 stopni Celsjusza na minusie.

Pogoda powinna jednak poprawiać się z każdą godziną. Opady powinny ustać jeszcze w środę. Poza wybrzeżem i górami mamy zobaczyć słońce. Tylko w centrum i na północnym wschodzie zachmurzenie może być wciąż duże.

Mróz od -3 do -1 stopni Celsjusza utrzyma się na południowym wschodzie kraju. W pozostałych rejonach będzie to od 0 do 2 stopni, a na zachodzie nawet około 3 stopni. Będzie to oznaczało niespieszne topnienie lodu.

Wysokie ciśnienie nad Polską

Nie powinien też martwić nas wiatr, który będzie słaby lub umiarkowany, w kierunku zachodnim i północnym. Wciąż będzie zimno, a wysokie ciśnienie sięgnie 1042 hPa w Świnoujściu.Nad ranem w czwartek w Karpatach i na Kielecczyźnie utworzyć się mogą krótkie, marznące mgły.

