Zmiana pogody w weekend. Temperatura może być zaskoczeniem

Sobota w Polsce zapowiada się pochmurno. W ciągu dnia spodziewane są opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem od 3 do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a na Podkarpaciu i w górach – śniegu do 5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 4℃ w centralnej Polsce, do 9℃ w północno-zachodniej Polsce. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając prędkość do 40-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda się zmienia. Będzie pochmurno i ciepło

W niedzielę we wschodniej Polsce będzie pogodnie, ale w pozostałych regionach niebo będzie zachmurzone. W pasie od Pomorza, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Dolny Śląsk mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu do 1 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 2℃ na Podlasiu, poprzez 5℃ w centrum kraju, do 9℃ na północnym zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.

Poniedziałek przyniesie w kraju przeważnie pochmurną aurę, ale z przejaśnieniami. Większe rozpogodzenia wystąpią jedynie na Dolnym Śląsku. We wschodniej części Polski popada słaby deszcz do 1 l/mkw. Termometry wskażą od 4℃ w regionach wschodnich, przez 6℃ w centrum kraju, do 9℃ na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 40-60 km/h.

