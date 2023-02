W sobotę nie tylko wietrznie, ale wręcz niebezpiecznie. Sprawdź prognozę

Jak zapowiadają meteorolodzy, pogoda w sobotę 18 lutego będzie nie tylko nieprzyjemna, ale nawet „bardzo niebezpieczna”. Porywisty wiatr może przekraczać prędkość ponad 100 kilometrów na godzinę. W weekend spodziewane są także opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem.

Prognoza pogody na sobotę

Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Padać nie powinno na północnym wschodzie kraju. W pasie od Kaszub, przez Kujawy i Mazowsze, po Lubelszczyznę okresami będą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a w zachodnich i południowych regionach wystąpią opady deszczu do 10 l/mkw.

W górach spadnie do 10-20 cm centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5℃ na Podlasiu, przez 7℃ w centrum, do 8℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie silny, w porywach do 70-90 km/h, a nad morzem rozpędzi się do powyżej 100 km/h.

Jaka pogoda czeka nas w niedzielę 19 lutego?

Na drugi dzień weekendu prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu kraju możliwe są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3℃ na Suwalszczyźnie, przez 4℃ w centrum kraju do 5℃ na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h.

Nowy tydzień przywita nas kolejną dawką opadów: deszczu oraz deszczu ze śniegiem. W górach możliwe są opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 1℃ na Suwalszczyźnie, przez 4℃ w środkowych regionach, do 8℃ na Dolnym Śląsku. Będzie wiać zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W większości kraju w porywach dojdzie do 60 km/h, na północy porywy wyniosą natomiast do 80 km/h.

Weekendowy alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, który dotyczy całego kraju. Ostrzeżenie zostało wprowadzone ze względu na prognozowane niebezpieczne zjawiska pogodowe. Najbardziej niebezpiecznie ma być w części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam obowiązuje alert trzeciego stopnia.

