Jaka pogoda w niedzielę i na początku tygodnia? Sprawdź prognozę

Kolejne dni przyniosą ze sobą zmienną, momentami również gwałtowną aurę. Początek przyszłego tygodnia może być niebezpieczny, szczególnie w północnej części kraju, gdzie prognozowane są silne podmuchy wiatru.

Prognoza pogody na niedzielę

Niedziela przyniesie w całej Polsce zmienne zachmurzenie. W południowej części kraju spodziewany jest deszcz, miejscami może spaść do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 7℃ na Podkarpaciu. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, okaże się umiarkowany, okresami silniejszy.

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z opadami śniegu przechodzącymi w deszcz. Na termometrach zobaczymy od 0℃ na Suwalszczyźnie do 11℃ na Nizinie Szczecińskiej. Powieje południowo-zachodni dość silny i porywisty wiatr, w porywach rozwijający prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą osiągać prędkość ponad 100 km/h.

Pogoda we wtorek pochmurna

We wtorek w Polsce będzie na ogół pochmurno. Od Pomorza, przez centrum, po Podkarpacie prognozowane są opady deszczu. Termometry wskażą od 2℃ na Suwalszczyźnie do 11℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr, który nadciągnie z zachodu, okaże się silny, w porywach dochodzący do 40-60 km/h.

Środa upłynie w całym kraju pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Miejscami może popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 3℃ na Suwalszczyźnie do 12℃ na Dolnym Śląsku. Powieje przeważnie słaby, zmienny wiatr.

W czwartek w Polsce zapanuje pochmurna aura, ale niebo będzie się przejaśniać. Na zachodzie i południu prognozowany jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 2℃ na Podlasiu do 9℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, skręcający na zachodni.