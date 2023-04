Prognoza pogody na sobotę i kolejne dni. Ochłodzenie i śnieg!

Wiosna na razie nie chce rozgościć się w Polsce. Początek kwietnia przyniesie kolejne ochłodzenie. Po weekendzie w niektórych regionach temperatura w najcieplejszych chwilach dnia sięgnie tylko nieco powyżej zera stopni Celsjusza, a nocami chwyci mróz. Należy spodziewać się też opadów śniegu.

Prognoza pogody na sobotę 1 kwietnia

W sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami, szczególnie na północy i południu kraju. Okresami wystąpią opady deszczu o sumie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, a pod wieczór na Wybrzeżu pojawi się przelotny deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 5-6℃ na Wybrzeżu i Pomorzu, przez 9-10℃ w centrum kraju, do 13℃ na Podkarpaciu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, tylko na północy północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach na Pomorzu rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę 2 kwietnia

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami na północy i w centrum Polski. Prognozuje się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. na południu. Oprócz tego popada deszcz ze śniegiem i mokry śnieg do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5℃ na Pomorzu, Warmii, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, przez 6℃ w centrum kraju, do 9℃ na Pogórzu Karpackim. Powieje północy, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek 3 kwietnia

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie kraju przelotnie popada śnieg do 1-5 cm. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3℃ na Podlasiu, przez 5℃ w centrum kraju, do 6℃ na Dolnym Śląsku. Północny wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

