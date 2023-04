Niedziela z opadami śniegu i chłodem. W najbliższych dniach wróci mróz

Niedziela przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami na północy i w centrum Polski. Prognozuje się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. na południu. Oprócz tego popada deszcz ze śniegiem i mokry śnieg do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5℃ na Pomorzu i Warmii, przez 6℃ w centrum kraju, do 10℃ na Pogórzu Karpackim. Powieje północy, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Pogoda na początek tygodnia. Noce będą mroźne

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie kraju przelotnie popada śnieg do 1-5 cm. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 0℃ na Podlasiu, przez 4℃ w centrum kraju, do 6℃ na Podkarpaciu. Północny wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 km/h. We wtorek będzie jeszcze zimniej, a na Suwalszczyźnie temperatura spadnie poniżej 0.h. Nocami mróz w całym kraju, od -5°C do -1°C, a w kotlinach górskich nawet około -8°C.

IMGW prognozuje, że od środy zrobi się nieco cieplej, szczególnie w nocy, nie zabraknie za to opadów deszczu, a w Karpatach padał będzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Poza górami mróz na wschodzie kraju tylko w nocy z wtorku na środę, tam około -1°C, na pozostałym obszarze od 1°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 5-7°C na północnym wschodzie do 11°C na południu.

Czytaj też:

Chcesz, by palemka z gałązek bazi utrzymała się dłużej niż jedynie kilka dni? Nigdy tego nie róbCzytaj też:

Sernik, mazurek czy babka? Które ciasto wielkanocne jest mniej kaloryczne