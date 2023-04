Skok temperatury o 10°C. Tak będą wyglądać Święta Wielkanocne

Może i nie zapowiada się typowo wiosenna Wielkanoc, jednak warunki pogodowe będą lepsze niż w ciągu poprzednich kilku dni. Zmiany odczujemy już od dzisiaj i będą utrzymywać się aż do Poniedziałku Wielkanocnego. Czy możemy schować już zimowe kurtki? Przedstawiamy prognozę pogody na całe święta.

Pogoda w Wielki Piątek: stopniowe rozpogodzenie

Po przelotnych opadach deszczu ze śniegiem nadchodzi czas na rozpogodzenie. Dzisiaj najmocniej odczują to mieszkańcy Bydgoszczy, Olsztyna i Suwałk. W tych miastach temperatura maksymalna wyniesie nawet 15°C. Nad morzem nieco chłodniej, lecz nie tak jak na południu kraju. Tam termometry wskażą od -2°C w okolicach Nowego Targu do 3°C w Krakowie.

Pomimo wyższych temperatur nie można liczyć na bezchmurne niebo. W rejonach podgórskich IMGW zapowiada deszcz ze śniegiem, a w samych górach śnieg. Dodatkowo w niektórych rejonach kraju pojawią się przelotne opady deszczu, doprowadzające do gołoledzi. Najsilniejsze opady przejdą przez całą centralną część Polski.

Pogoda w Wielką Sobotę: dzień (prawie) bez parasola

W Wielką Sobotę ociepli się w całym kraju. Najmocniej jednak odczują to mieszkańcy północnego zachodu, u których temperatura podniesie się nawet o 10°C. Z piątkowych 4-5 kresek przed świętami temperatura może podskoczyć do 15°C. Na południu również zapowiadana jest wyższa temperatura. Najcieplej będzie w rejonach Tarnowa — do 10°C.

Początek weekendu będzie znacznie pogodniejszy. Przelotne opady deszczu pojawią się w województwie zachodniopomorskim oraz lubelskim. W reszcie kraju będzie sucho, z umiarkowanym zachmurzeniem.

Prognoza pogody na Wielkanoc: częściowe ochłodzenie i śnieg

W niedzielę w większości kraju zobaczymy 10-11°C. Najcieplej będzie w Białymstoku, gdzie prognozuje się 12°C, a najchłodniej w rejonach nadmorskich oraz górskich. W Gdańsku w najcieplejszym okresie dnia temperatura wyniesie 5°C, a w Zakopanem -1°C.

Przez większość kraju przejdą przelotne opady deszczu, a w Karpatach deszczu ze śniegiem. Najmocniej padać będzie w godzinach porannych i wieczornych.

Pogoda w Poniedziałek Wielkanocny: wciąż ciepło

W ostatni dzień świąt w środkowej i północnej części kraju odnotowane zostaną temperatury powyżej 10° C. Najcieplej będzie w Warszawie, Białymstoku i Gorzowie Wielkopolskim. Tam termometry wskażą nawet 15°C. W południowej części kraju znów się ochłodzi. Na południu oraz wschodzie Polski przejdą delikatne opady deszczu. W reszcie kraju zachmurzenie duże i umiarkowane.

