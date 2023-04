Potężne wichury nad Polską? Nadchodzi cyklon Quax

Cyklon Quax przyniesie do Europy wichury o prędkości nawet do 140 km/h. Przejdzie on przez Wyspy Brytyjskie oraz kraje Beneluksu. Tam pojawią się również mocne opady deszczu i burze.

Cyklon Quax w Polsce

W najbliższych godzinach może on również dotrzeć do Polski. Nie oznacza to jednak, że w całym kraju pogoda nagle się pogorszy a podmuchy wiatru będą tak silne jak w innych krajach Europy.

W niektórych rejonach kraju możemy spodziewać się typowo wiosennej aury. W ciągu dnia najcieplej będzie na wschodzie kraju. Tam temperatury wyniosą nawet do 18 stopni. W pozostałych regionach słupki rtęci wskażą od 12 do 15 stopni.

Pogoda na najbliższe dni

Według prognozy IMGW w środę 12 kwietnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przez cały kraj przejdą przelotne opady deszczu. Najchłodniej na południowym wschodzie – od 6 do 8 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju 11-16 stopni. W czwartek opady utrzymają się na zachodzie kraju. Temperatura wzrośnie od 9 stopni na zachodzie do 16 stopni na północnym wschodzie.

W weekend 15-16 kwietnia pojawią się przelotne intensywne opady. W strefie opadów temperatura wyniesie od 6 do 11 stopni Celsjusza w piątek. Sobota i niedziela zapowiada się cieplej. Na zachodzie i północy kraju na termometrach ujrzymy 8-12 stopni, na wschodzie 14-17 stopni powyżej zera. W większości kraju wiatr umiarkowany, miejscami silny i porywisty.

Co robić w trakcie wichury?

Pomimo tego, że nad nasz kraj nie dotrą tak mocne wichury jak w Wielkiej Brytanii, dobrze być przygotowanym. Silny wiatr może łamać drzewa i słupy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało obywatelom wskazówki, co robić w takich sytuacjach.

Najważniejszym krokiem jest zabezpieczenie wszystkich przedmiotów, które mogą zostać zniszczone przez wiatr. Nie tylko chodzi o względy materialne, to również o bezpieczeństwo innych. Wewnątrz domu należy również zamknąć drzwi i okna – pozwoli to zabezpieczyć je przed pęknięciem szyb. Ważne jest również naładowanie telefonu, gdyż nigdy nie wiemy, kiedy będzie potrzebne wezwanie pierwszej pomocy.

