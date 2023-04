IMGW ostrzega: spadnie więcej deszczu niż przez cały miesiąc

W najbliższych dniach pogoda w naszym kraju znacząco się poprawi. Zanim do tego dojdzie, musimy przygotować się na ulewne opady deszczu. Opady spowodują wzrost poziomu wód, przekraczając stany ostrzegawcze. Sprawdźmy, które rejony Polski są pod wpływem niepogody.

Alert IMGW na czwartek

Załamanie pogody będzie spowodowane niżem znad północnych Włoszech oraz drugim znad Morza Północnego. Oba niże połączone są ze sobą frontami atmosferycznymi, przechodzącymi przez nasz kraj. W związku z tym, mieszkańcy zachodniej części kraju spodziewać się mogą pochmurnej aury oraz intensywnych opadów deszczu. Najmocniej padać będzie na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Według IMGW w ciągu doby spadnie tam od 30 do 50 mm wody.

Ulewy nad Polską

Piątek 14 kwietnia zapowiada się bez większych zmian w pogodzie. Na krańcach południowo-zachodniej Polski opady wyniosą do 50 mm na dobę. Jest to wysoki wynik. Statystycznie tyle deszczu pada średnio przez cały miesiąc, a nie wyłącznie przez dwa dni. Wydano z tego tytułu ostrzeżenie pierwszego stopnia, które będzie obowiązywać do godziny 21:00.

Wezbranie wód nie tylko nad Śląskiem

W najbliższych dniach pojawią się nie tylko ostrzeżenia związane z opadami deszczu. W kilku rejonach kraju prognozuje się wezbranie wody na poziomie drugiego i trzeciego stanu ostrzegawczego. Oprócz terenów zagrożonych deszczem poziom wody może wzrosnąć również w rejonie Białegostoku oraz Kielc. Ostrzeżenia będą obowiązywać co najmniej do soboty.

W przyszłym tygodniu poprawa pogody

Według synoptyków fronty niżowe utrzymają się nad naszym krajem zaledwie do weekendu. W kolejnym tygodniu w Polsce panować będzie wyż zapowiadających słoneczną pogodę. Temperatury zbliżyć się mogą do 20° C i pojawią się niewielkie szanse na opady.

twitterCzytaj też:

Wiosna w Tatrach odwołana. Krokusy w Dolinie Chochołowskiej zniknęłyCzytaj też:

Potężne wichury nad Polską? Nadchodzi cyklon Quax