W całym kraju chłodno i deszczowo. Wielki powrót przymrozków

W poniedziałek 24 kwietnia w niektórych regionach kraju nadal jest wiosennie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia można było zobaczyć 18-22 stopnie Celsjusza. Wkrótce pogoda się jednak zmieni. Do Polski napływa bowiem chłodny front z zachodu. Odsuwa on ciepłe powietrze daleko poza Polskę. W związku z tym IMGW ostrzega przed ochłodzeniem i opadami, a nawet przymrozkami.

Pogoda IMGW na noc: przymrozek i deszcz

W nocy pasmo burzowe będzie się powoli przesuwać z zachodu na wschód. We wtorek 25 kwietnia rano padać będzie od Gdańska aż do Przemyśla. Największy obszar deszczowy pojawić się może na południu kraju, lecz najmocniej padać będzie w Radomiu. Tam prognozuje się opady nawet do 10 milimetrów na godzinę.

Pogoda w nocy również będzie mniej przyjemna niż w poprzednich dniach. Najcieplej będzie na wschodzie, gdzie chmury deszczowe nie zdążą dotrzeć. Temperatura wyniesie nawet 13 stopni powyżej zera. Tam, gdzie pojawi się deszcz, na termometrach może być od 8 do 10 stopni. W Koszalinie i Legnicy odczujemy przymrozek. Tam temperatura wyniesie zaledwie 5 stopni powyżej zera.

Od wtorku nagłe ochłodzenie

We wtorek 25 kwietnia dalej przez nasz kraj będą przechodzić chmury deszczowe. Stałe opady utrzymają się we wschodniej części kraju. Cały dzień zapowiada się pod znakiem przymrozków.

Według IMGW najcieplej będzie na Podlasiu, gdzie jeszcze ujrzymy 20 stopni. Gorzej będzie na Podkarpaciu. Tam temperatura wyniesie 5-10 stopni powyżej zera. W reszcie kraju na termometrach 9-14 stopni. Wiatr umiarkowany głównie południowo zachodni.

Przymrozek najmocniej odczujemy w nocy z wtorku na środę oraz w środowy poranek. Do wielu miejsc Polski wrócą temperatury wynoszące maksymalnie 3–4 stopnie Celsjusza. Najcieplej przez noc będzie na Podkarpaciu, gdzie IMGW zapowiada 7 stopni.

W województwie warmińsko-mazurskim pojawią się również opady deszczu ze śniegiem. Mogą osiągnąć do 5 mm/h. Kilka godzin później mieszany opad dotrze do Białegostoku, będąc jeszcze mocniejszym niż wcześniej. Sytuacja uspokoi się w godzinach porannych. Wtedy może jedynie pojawić się przelotny deszcz w rejonach Warszawy.

IMGW ostrzega: wracają przymrozki i oblodzenia

IMGW ostrzega przed przymrozkami i oblodzeniami na obszarze południowej Polski. Ostrzeżenie dotyczy województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz górnośląskiego. Na tych terenach mogą pojawić się gwałtowne spadki temperatur nawet do -3 stopni Celsjusza.

W przypadku opadów deszczu lub mżawki, przy ujemnej temperaturze dojść może do oblodzenia i przymrozków. To znacząco utrudnia poruszanie się po drogach zarówno pojazdom, jak i pieszym. Dodatkowo od Nowego Targu aż do Przemyśla IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące intensywnych opadów deszczu. Mogą wynieść nawet do 50 mm w ciągu doby.

