Deszcz, śnieg i mróz. Pogoda na 26 kwietnia

We wtorek 25 kwietnia pogoda w Polsce zaczęła się znacząco zmieniać. Przez większość kraju przeszły deszczowe chmury niosące ze sobą intensywne opady. Spodziewane są opady ulewnego deszczu nawet do 25 milimetrów. Mogą się ona pojawić w pasie wschodnim od Mazur do Lubelszczyzny.

W tych rejonach mimo pogorszenia się pogody, wciąż jest najcieplej. Maksymalna temperatura we wtorek może tam osiągnąć do 18 stopni Celsjusza. Znacznie gorzej jest w zachodniej części kraju. Tam termometry pokazały nawet o 10 stopni mniej w porównaniu z temperaturą z weekendu.

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę

W nocy z wtorku na środę nad wschodnią częścią kraju utrzymają się chmury. Przyniosą one ze sobą opady deszczu i śnieg. Od Suwałk do Białegostoku opady mieszane mogą osiągnąć do 5 mm/h. Warmia i Lubelszczyzna doczekają się jedynie deszczu, padającego do 2 mm/h. W tych rejonach będzie również najcieplej.

Temperatura we wschodniej części kraju utrzyma się na poziomie 7 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie w górach. Tam może pojawić się śnieg i temperatury nawet do 4 stopni poniżej zera.

Środa ze śniegiem i deszcz

Środa przyniesie nam zachmurzenie w całym kraju. Na Pomorzu pojawią się przelotne opady deszczu, a w górach spadnie śnieg. W pozostałych częściach kraju będzie słonecznie, lecz zimno.

Najprzyjemniej będzie w Warszawie i okolicach — do 12 stopni. W innych rejonach ujrzymy temperatury w okolicach 6-10 stopni Celsjusza. W Zakopanem i Jeleniej Górze najchłodniej, około -2/-3 stopnie.

Wieczorem w całej Polsce zacznie się przejaśniać. Jedynie w Koszalinie pojawią się opady deszczu przeplatane ze śniegiem. Najzimniej będzie na południu kraju — do -3 stopni. Najzimniejszym punktem kraju będą góry Rysy, gdzie IMGW zapowiada temperaturę -10 stopni. Na wschodzie do 2 stopni, a nad morzem maksymalnie 5 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega przed przymrozkami

IMGW wydało mapy ostrzegawcze na kolejną dobę. W ośmiu województwach wystąpią przymrozki – temperatura spadnie do 0 stopni Celsjusza. Tak niskie temperatury mogą się pojawić w zachodniej, południowej i częściowo centralnej Polsce.

Nad morzem pojawić się może silny wiatr, osiągający do 90 km/h. W środę pojawić się może także zagrożenie hydrologiczne. Już teraz Pilica i Pisa są oznaczone drugim alarmem ostrzegawczym. Istnieje również szansa, że IMGW zdecyduje się chwilowe ogłoszenie stanu alarmowego.

twitterCzytaj też:

W całym kraju chłodno i deszczowo. Wielki powrót przymrozkówCzytaj też:

Ten kraj w Europie jest ciepły, piękny i niedoceniany. Spędzisz tu wakacje bez tłumów i komercji