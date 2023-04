Bardzo zmienna pogoda na majówkę. Deszcz, słońce, ciepło i mróz

Zgodnie z prognozami synoptyków IMGW, pogoda podczas majówki będzie bardzo zmienna. Już w piątek zauważyć możemy zmiany w stosunku do poprzednich dni. Temperatura waha się od 7 do nawet 17 stopni Celsjusza. Ponadto w większości kraju ma być słonecznie. Wyjątkiem jest teren zachodniej granicy, gdzie wieczorem może padać deszcz.

Prognoza IMGW na majówkę: sobota, 29 kwietnia

Sobotnia pogoda będzie mocno deszczowa. Po nocnych opadach na zachodzie chmury przesuwać się będą w głąb kraju. Pojawić się mogą burze. Temperatura maksymalna w Warszawie wyniesie 18 stopni Celsjusza.

W całej centralnej i wschodniej Polsce będzie nieco chłodniej. W tych miejscach na termometrach ujrzymy 16-17 stopni. Najniższe temperatury w województwie kujawsko-pomorskim i na południu Małopolski. Wyniosą one od 9 do 11 stopni Celsjusza.

Prognoza IMGW na majówkę: niedziela, 30 kwietnia

Pogoda w niedzielę zapowiada się podobnie do sobotniej. W Warszawie temperatura wyniesie 17-18 stopni Celsjusza. W centralnej i południowej Polsce 15-16 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem i w górach. W tych miejscach temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 11℃.

Nadal będą nam towarzyszyć opady deszczu, które utrzymają się na wschodzie i południu kraju. Sytuacja uspokoi się we wczesnych godzinach wieczornych.

Prognoza IMGW na majówkę: poniedziałek, 1 maja

Zmiany w pogodzie nastąpią w poniedziałek, na początek majówki. Według IMGW na północnym wschodzie w ciągu dnia termometry pokażą do 14 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce temperatura wyniesie 16-17 stopni. Na Opolszczyźnie i Śląsku do 19℃. Ponadto większość poniedziałku zapowiada się bez opadów deszczu.

Prognoza IMGW na majówkę: wtorek, 2 maja

We wtorek sytuacja znacznie się pogorszy. Już rano w województwie lubuskim zacznie padać deszcz. Do południa opady dotrą nad wschodnią i centralną Polskę. Sytuacja uspokoi się dopiero na kolejny dzień.

Tam, gdzie będzie padać, możemy spodziewać się spadku temperatury. W tych miejscach wskaźnik termometru wskaże do 12 stopni Celsjusza. Ta część kraju, która uniknie deszczu będzie pod wpływem temperatury wynoszącej 17–19 stopni.

Prognoza IMGW na majówkę: środa, 3 maja

Według prognozy pogody środa zapowiada się najchłodniejszym dniem z całej majówki. Wpływ na to ma powrót do naszego kraju arktycznego powietrza. W większości kraju utrzyma się temperatura na poziomie od 10 do 14 stopni Celsjusza.

Najcieplej będzie na Podkarpaciu, gdyż tylko tam utrzyma się 16 stopni powyżej zera. Dodatkowo w godzinach popołudniowych na południu oraz wschodzie kraju pojawią się opady deszczu. Trwać będą do późnych godzin wieczornych.

Alerty IMGW na najbliższe dni

Pomimo cieplejszych dni, prognozowana temperatura na noc nie będzie zbyt wysoka. Dlatego też IMGW ponownie ostrzega przed przymrozkami. W niedzielę ostrzeżenie z tego tytułu wydano dla Mazowsza, Podlasia, Warmii i Mazur. Oprócz tego pojawiły się nowe ostrzeżenia hydrologiczne. Pilica oraz Biebrza oznaczone zostały drugim stopniem ostrzegawczym. Alerty utrzymywać się mają aż do poniedziałku.

twitterCzytaj też:

Znana atrakcja zamknięta na majówkę. Możliwe są tu powodzieCzytaj też:

TOP 5 miejsc na rower w okolicach Warszawy. Tu warto pojechać na wycieczkę