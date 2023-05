Pogoda na piątek. Czego możemy się spodziewać?

W czwartek warunki pogodowe są na ogół słoneczne. W niektórych miejscach kraju pojawić się mogą przelotne opady deszczu. Już od samego rana temperatura osiągnęła wartość powyżej 15 stopni Celsjusza w większości kraju. W południowo-zachodnich rejonach możemy spodziewać się wartości osiągających nawet 19 stopni.

Prognoza pogody IMGW – 4/5 maja

Noc z 4 na 5 maja będzie stosunkowo chłodna. Temperatura w większości kraju będzie wynosić 8-9 stopni. Najchłodniej będzie w górach i na północnym wschodzie. Tam temperatura spadnie nawet do 1-4 stopni powyżej zera.

Na północy spodziewać się możemy opadów deszczu. Zaczną się na Warmii i Mazurach, a z czasem dotrą nad Pomorze i Kujawy. Wiatr osiągnie prędkość do 25 km/h z porywami do 45 km/h. Nad morzem zawiać może nawet do 60 km/h.

Prognoza pogody IMGW – 5 maja

W piątek ponownie spodziewać się możemy wysokich temperatur w większości kraju. W centralnej i południowej Polsce na termometrach od 15 do 21 stopni Celsjusza. W północnej części kraju natomiast wartości będą oscylować w okolicach 13 stopni.

Nadal będzie istniało prawdopodobieństwo opadów deszczu. Jednak według IMGW sytuacja uspokoi się około godziny 17:00. Nadal utrzymywać się będzie także wiatr o prędkości 20-25 km/h. Największe zawieje wystąpią nad Pomorzem Zachodnim. Tam wiatr osiągnie wartość do 65 km/h.

Ostrzeżenia IMGW: przymrozki

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Dotyczy ono północnych rejonów Warmii i Mazur, gdzie w nocy temperatura spadła blisko zera. Co więcej, w niektórych rejonach kraju mogą wystąpić przymrozki. Ostrzeżenia IMGW utrzymają się do soboty do godziny 7:30. Ostrzeżeniem objęte zostały rejony północnej, południowej oraz wschodniej części Polski. Wykluczone zostały z niej jedynie rejony Podkarpacia.

