Ulewny koniec tygodnia. Prognoza pogody na weekend

Obecnie w Europie rządzi wyż znad Morza Norweskiego, który blokuje dostęp niżu znad Atlantyku. Jednak niż ten będzie się przemieszczać. Doprowadzi to do ciągłych opadów deszczu w miejscach, w które uda mu się dostać. To zły znak, szczególnie teraz, kiedy piątkowa pogoda zapowiada wspaniały weekend.

Mimo dużego zachmurzenia w centrum kraju jest ciepło i sucho. Na południu bezchmurne niebo i temperatury sięgające aż 20 stopni Celsjusza. Na zachodzie zaś nawet do 22 stopni. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 11 stopni.

Wiatr umiarkowany, do 25 km/h. Początek weekendu bez opadów deszczu. Te według prognozy pogody pojawią się dopiero w nocy z piątku na sobotę.

Jaka pogoda w sobotę, 6 maja?

Już w sobotę Polska zostanie podzielona między dwie strefy atmosferyczne. Po zachodniej stronie zalegać będzie chłodne powietrze, które spowoduje obniżenie temperatury powietrza.

Od Koszalina aż do Wrocławia maksymalna temperatura wyniesie 12 stopni Celsjusza. Pojawią się tam również opady deszczu osiągające do 5 mm/h. Reszta kraju będzie mogła cieszyć się ciepłem i słońcem. Najlepiej w Krakowie, gdzie temperatura osiągnie nawet do 22 stopni. W zamian jednak pojawią się mocniejsze porywy wiatru, osiągające nawet 60 km/h.

Pogoda w niedzielę, 7 maja

Niedzielne zachmurzenie mocno ograniczy nam dostęp do słońca. Spowoduje to spadek temperatury. Bezchmurnie i najcieplej będzie tylko nad morzem oraz na Mazurach.

Temperatura od Warszawy po południe Polski obniży się – do 13 stopni Celsjusza. Nad morzem – 15-16 stopni. Najzimniej będzie w województwie lubelskim. Tam na termometrach pojawi się tylko 6 stopni powyżej zera. Tam też w ciągu dnia spodziewane są opady deszczu. Podobnie będzie na Śląsku i w Małopolsce.

IMGW ostrzega przed weekendem

IMGW ostrzega przed weekendem, który zapowiada się dość nieprzewidywalnie. W piątek i sobotę na północy kraju należy się spodziewać przymrozków. Na Pomorzu Zachodnim wystąpią intensywne opady deszczu. Jego ilość osiągnąć może do 50 mm w ciągu doby.

Sytuacja ma się uspokoić dopiero w niedzielę. Wtedy jednak pojawi się ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące wzrostu poziomu wody w Pilicy. Stan ten utrzyma się do poniedziałkowego poranka.

