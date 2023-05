W nocy przymrozki niemal w całej Polsce. Od poniedziałku zmiana pogody

Noc z niedzieli 7 maja na poniedziałek 8 maja zapowiada się mroźnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed przymrozkami niemal dla całego kraju. Temperatura przy gruncie nie spadnie poniżej zera jedynie na zachodnich i południowych krańcach Polski. W większości kraju prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C,a przy gruncie do -4°C. Na wschodzie możliwe przymrozki nawet do -6°C.

Od poniedziałku poprawa pogody

Wszystko wskazuje na to, że to na razie ostatnia tak chłodna noc. W kolejnych dniach temperatura ma nie zbliżać się do granicy 0 stopni. W dzień będzie ciepło, a słońce zagości u nas na dłużej.

Poniedziałek zapowiada się słoneczny na zachodzie kraju. W pozostałych regionach wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko w Małopolsce oraz na Podkarpaciu pojawi się nieco więcej chmur, ale padać tam nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 12℃ na południowym wschodzie, przez 15℃ w centrum kraju, do 17℃ na północnym zachodzie. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Wtorek przyniesie słoneczną i pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15℃ na Podkarpaciu, przez 16℃ w centrum kraju, do 19℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni, umiarkowany, na Pomorzu okaże się dość silny i w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Ciepła środa i czwartek

W środę dopisze przeważnie pogodna aura. Tylko na krańcach zachodnich prognozuje się więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16℃ w regionach wschodnich, przez 18℃ w centrum kraju, do 20℃ na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 50 km/h.

Czwartek przyniesie na ogół dość pogodną aurę. Na zachodzie pojawi się więcej chmur, możliwe są przelotne opady deszczu. Na Dolnym Śląsku możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 17℃ na Pomorzu, przez 18℃ w centrum kraju, do 19℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się wschodni, umiarkowany, tylko w czasie burzy silny.

