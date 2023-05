Wartości na termometrach szybko wzrosną? Prognoza pogody

Po weekendowym osłabieniu pogody nadchodzi lepsza aura. Tylko w Bieszczadach przewiduje się opady. Według prognozy w pozostałych regionach kraju będzie sucho i słonecznie. Nie oznacza to jednak, że będzie dużo cieplej niż w ostatnich dniach.

W większości kraju prognozowana temperatura wyniesie od 15 do 18 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w centralnej i południowej Polsce. Tam temperatury wyniosą od 5 do 14 stopni. Dodatkowo na południu czasem mogą wystąpić porywy wiatru o prędkości do 60 km/h.

Pogoda IMGW 8/9 maja. Wciąż chłodne noce

Noc z poniedziałku na wtorek będzie bezchmurna, bez deszczu i bez zachmurzenia. Jednak rano wciąż będzie zimno. W centralnej Polsce temperatura wyniesie zaledwie 2-4 stopnie powyżej zera.

W tym samym czasie na zachodzie temperatura wyniesie do 9 stopni. Odczuwalna temperatura może być jednak nieco wyższa. Spowodowane jest to brakiem wiatru lub bardzo delikatnymi podmuchami. Nieco silniej zawiać może na południu i zachodzie kraju.

Pogoda IMGW na 9 maja. Słonecznie i wiosennie

Wtorek zapowiada się słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura w większości kraju wyniesie od 14 do 20 stopni. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokażą do 12 stopni.

Wiatr będzie umiarkowany – do 30 km/h. Zdarzyć się może, że w porywach osiągnie on maksymalnie 60 km/h. Dlatego też odczuwalna temperatura może być niższa niż prognozowana. Zachmurzenie wystąpi jedynie we wschodniej części kraju, lecz nie zapowiada się, aby były to chmury deszczowe.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW prognozuje znaczną poprawę pogody. W wielu miejscach kraju zdjęto ostrzeżenia dotyczące przymrozków. Mimo to pojawią się jeszcze na południu oraz wschodzie Polski. Stan zbiorników wodnych również się poprawił. Według poniedziałkowej mapy IMGW wskaźniki wód są w normie. Nie zapowiada się, aby w ciągu najbliższego dnia uległo to znacznej zmianie.

