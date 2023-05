Prognoza pogody na 10 maja. Wysokie temperatury i silny wiatr

Według IMGW we wtorek nad Europą dominowały wyże. Dodatkowo nad nasz kraj nadeszło suche powietrze z południowego wschodu. Spowoduje to wzrost temperatury nawet powyżej 20 stopni Celsjusza. Jak zapowiada się prognoza pogody na najbliższe 24 godziny?

Spokojna i chłodna noc. Pogoda na 9/10 maja

Mapy pogodowe IMGW przewidują chłodną, ale przyjemną noc z wtorku na środę. Temperatura na zachodzie wyniesie nawet 12 stopni Celsjusza. Im bardziej na wschód, tym będzie chłodniej.

W województwie lubelskim temperatura spadnie do 3 stopni powyżej zera. Mieszkańcy gór spodziewać się mogą jeszcze zimniejszej nocy — w okolicach 0-1 stopnia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, do 25 km/h. W prognozach pogody nie wspomniano również o opadach deszczu.

Pogoda na 10 maja. Czas na dobre wieści

Pod względem temperatury środa będzie bardzo pogodna. Maksymalnie 23 stopnie pojawią się w okolicach Szczecina i Zielonej Góry. 20 stopni będzie w centrum, a na wschodzie tylko dwa stopnie mniej. Chłodniej jedynie w rejonach Tatr. Tam termometry wskażą 14 stopni Celsjusza.

Odczuwalna temperatura może jednak być niższa. W najcieplejszym momencie dnia w większości kraju wystąpią porywiste wiatry. Osiągną one nawet do 70 km/h. Pozytywnym akcentem jest jednak to, że środa to kolejny dzień bez opadów deszczu. Przez cały dzień towarzyszyć nam będzie głównie bezchmurne niebo.

Ostrzeżenia IMGW: przymrozki

Wzrost temperatury w ciągu dnia nie oznacza, że w nocy nie pojawią się ponownie przymrozki. IMGW nadal ostrzega mieszkańców wschodniej i południowej części kraju. Tam z rana temperatura powietrza może osiągnąć 0 stopni. Może też wystąpić spadek temperatury gruntu do około -1 stopnia. Według mapy ostrzegawczej IMGW środa ma być ostatnim dniem z ostrzeżeniami meteorologicznymi.

