Przygotujmy parasolki. Deszcz nas szybko nie opuści

Poniedziałek minął pod znakiem chmur. Oprócz tego przez większość kraju przechodziły deszcze. Najsilniejsze opady prognozowane były w centralnej Polsce. Temperatura maksymalna w większości regionów osiągnęła 13-15 stopni Celsjusza. Najcieplej było we wschodniej części kraju, gdzie termometry wskazały nawet 21-23 stopnie Celsjusza.

Prognoza pogody IMGW

W nocy zachmurzenie zacznie się zmniejszać. Chmury utrzymają się głównie nad morzem. Zaczną również zanikać opady deszczu. Do rana będą się utrzymywać na północy kraju. Na południu należy spodziewać się mgieł, które będą znacznie ograniczały widoczność.

We wtorek czekać nas będzie ponownie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Pojawią się także przelotne opady deszczu na północy. Wieczorem deszcz pojawi się także na południu. Według IMGW opady w tych rejonach mogą się utrzymać nawet kilka dni. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 14 do 21 stopni Celsjusza. Jedynie w Tatrach i Karkonoszach chłodniej — do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h.

Ostrzeżenia IMGW: silne opady deszczu

Według prognozy zagrożeń meteo we wtorek będzie obowiązywało ostrzeżenie przed silnymi opadami deszczu. Obejmie ono południową część Małopolski, Śląsk oraz Górny Śląsk.

Ostrzeżenie obowiązywać będzie do środowego poranka. W związku z silnymi opadami IMGW ostrzega również przed zagrożeniami drogowymi. Należy dostosować prędkość do warunków, jakie panują na drodze.

