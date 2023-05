Prognoza pogody na środę. Przydadzą się parasolki!

We wtorek w wielu miejscach kraju było spore zachmurzenie. Przez północne regiony przechodziły przelotne opady deszczu. Mogą się pojawić także na południu w godzinach wieczornych. Taka aura może trwać nawet przez kilka dni. Należy więc przygotować parasolki i sprawdzać alerty pogodowe.

Prognoza pogody IMGW

Według prognozy pogody IMGW, w środę rano w niektórych rejonach może być dość zimno. W północno-zachodniej części Polski: 5-7 stopni Celsjusza. Co ciekawe, w okolicach Zamościa termometry mogą wskazać nawet 24 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 45 km/h.

W środę w większości kraju będzie pochmurno. Słonecznie będzie jedynie w rejonach Szczecina, Zielonej Góry, Poznania oraz Bydgoszczy. Znaczna część kraju jest w strefie, przez którą mogą przejść intensywne opady. Utrzymają się one nawet do piątkowych godzin porannych. Najdłużej utrzymają się na Śląsku i w Małopolsce.

Alerty IMGW na środę

IMGW wydało ostrzeżenia dotyczące silnych opadów deszczu, burz oraz wiatru. Alert drugiego stopnia obowiązuje w:



Małopolsce;

na Podkarpaciu;

na Śląsku;

na Lubelszczyźnie.

Ciągłe opady deszczu doprowadzą do podniesienia poziomu wód w kilku regionach. Dlatego też IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia. Im mocniej będzie padać, tym sytuacja w zbiornikach wodnych może się intensywniej zmieniać. Taka pogoda przyczyniła się również do wydania alertu drogowego dla południa Polski. Starajmy się dostosowywać prędkość do panujących na drodze warunków.

Północ kraju również została objęta ostrzeżeniami IMGW. W tym jednak przypadku dotyczą one przymrozków. W środę na całym Pomorzu temperatura gruntu może spaść nawet poniżej -1 stopnia.

