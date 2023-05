W czwartek pojawi się „brudny deszcz”. Cyklon Benedykt da o sobie znać

W czwartek pogodę dyktować będzie nadal cyklon Benedykt. To wraz z nim nadeszły deszczowe dni. Jednak według IMGW w czwartek dojdzie do rozpogodzeń w kilku rejonach.

Pogoda na czwartek 17 maja

Najwięcej słońca zaznają mieszkańcy północnej i zachodniej części kraju. W najcieplejszym momencie dnia temperatury w tych rejonach wyniosą od 15 do 18 stopni. Deszczowo i chłodno będzie natomiast w Małopolsce, na Kielecczyźnie oraz Podkarpaciu. Tam na termometrach od 8 do 10 stopni powyżej zera.

W czwartek możemy być świadkami również tak zwanego „brudnego deszczu”. Zjawisko to polega na połączeniu zwykłych opadów deszczu z pyłem z Sahary. Taka mieszanka widoczna będzie na wszystkim, co znajduje się na zewnątrz. Najmocniej zauważyć go będą mogli właściciele samochodów, na których widoczny będzie szary lub rdzawy pył.

Warto mieć w tym dniu ze sobą parasolkę. Pył opadający na ubrania może być trudny do usunięcia. Turyści w Tatrach również mogą być zaskoczeni brązowo-pomarańczowym śniegiem.

Ostrzeżenia IMGW na czwartek

W środę w większości kraju pojawiły się aż cztery ostrzeżenia meteorologiczne. Dotyczyły one intensywnych opadów deszczu, burzy z gradem oraz przymrozków. Czwartek będzie jednak dużo spokojniejszy. Na ten dzień IMGW nie ogłosiło żadnych ostrzeżeń związanych z ulewami czy niską temperaturą.

W niektórych rejonach jednak można odczuć skutki dwudniowej ulewy. Taka pogoda doprowadziła wzrostu poziomu wód w rzekach. Ich poziom przekroczył stan ostrzegawczy. Alert ogłoszono dla województwa:

opolskiego;

śląskiego;

małopolskiego;

świętokrzyskiego.

Na Podkarpaciu doszło również do gwałtownego wzrostu stanu wody, lecz poniżej stanu alarmującego. IMGW w tym regionie pozostawiło jednak ostrzeżenie pierwszego stopnia.

