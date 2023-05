Prognoza pogody na piątek. Wiemy, gdzie spadnie „brudny deszcz”

Nad Polską wciąż obecny jest cyklon Benedykt. Przyniósł on ze sobą nie tylko chłód, ale również „brudne deszcze” . Pomimo czwartkowych rozpogodzeń w wielu częściach kraju, na południu nadal nieustannie pada. IMGW wydało wiele ostrzeżeń związanych z pogodą i stanem wód. Czy sytuacja uspokoi się w piątek, 19 maja?

Prognoza IMGW na piątek, 19 maja

W piątek wciąż będziemy pod wpływem cyklonu. Jednak temperatura znacznie poprawi się w większości kraju. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 12 do 22 stopni. Najniższe wyniki zarejestrujemy na Kujawach, w okolicach Tatr oraz Karkonoszy. Najcieplej będzie na wschodzie.

W centralnej części Polski utrzyma się 15–18 stopni, a na północy 14-15. Na południu stabilne 16–20 stopni. Tam również możemy spodziewać się najmniejszej ilości chmur.

W godzinach porannych ulewy z Małopolski i Śląska zaczną przesuwać się na północ. Do wieczora dotrą do Bydgoszczy i Włocławka.

W rejonach podgórskich ponownie zacznie padać w okolicach godziny 19:00. Deszczami objęty będzie teren Bieszczad oraz Beskidu Śląskiego. Opady osiągną tam do 2 mm/h. Możemy również być świadkami zjawiska zwanego „brudnym deszczem” . Niesie on ze sobą pył znad Sahary, który osiądzie na samochodach, chodnikach czy ubraniach. Nie jest on jednak niebezpieczny dla zdrowia.

Ostrzeżenia IMGW

W czwartek IMGW wydało kilka ostrzeżeń dotyczących pogody. Związane były z burzami, gradem oraz przymrozkami. Kolejny dzień zapowiada się jednak spokojniej. Instytut nie ogłosił żadnych alertów meteo na nadchodzącą dobę. To samo tyczy się potencjalnych niebezpieczeństw na drogach.

Inaczej sytuacja ma się w przypadku ostrzeżeń hydrologicznych. Ponownie niektóre wody przekroczyły poziom ostrzegawczy. Alertem objęte zostały zbiorniki wodne w województwach:

śląskim;

świętokrzyskim;

podlaskim.

Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy również Odry na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego.

