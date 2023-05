Wreszcie wraca słońce. Prognoza pogody na weekend i kolejne dni

W sobotę 20 maja na Podkarpaciu wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach kraju prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 18℃ na Pomorzu Gdańskim do 25℃ w Małopolsce. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W niedzielę dopisze słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20℃ na Suwalszczyźnie do 25℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu. W poniedziałek pogoda nie ulegnie zmianie i będziemy mogli znów cieszyć się prawdziwą wiosną.

