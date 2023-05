Do Polski w końcu dotarło lato. IMGW ostrzega przed burzami

Według IMGW poniedziałek 22 maja był ostatnim spokojnym i pogodnym dniem na całym obszarze kraju. Temperatura wyniosła od 19 stopni na południu do 27 stopni na zachodzie.

Na zmianę sytuacji pogodowej wpływ będzie miało nadejście cyklonu Dawid. Wraz z nim do kraju powrócą chmury, deszcz, burze i grad. Temperatury jednak wciąż utrzymywać się będą w okolicach 20 stopni. W których rejonach kraju będzie najpogodniej 23 maja?

Pogoda na 23 maja

We wtorek najwięcej słońca będzie na lubelszczyźnie. W innych rejonach kraju przelotne zachmurzenie i deszcz. Rano chmury deszczowe przybędą do Polski od zachodu. Z upływem dnia będą się przesuwać w kierunku centralnej Polski i południa. Wieczorem na opolszczyźnie spaść może nawet do 30 mm deszczu na godzinę. Wiatr słaby i umiarkowany, maksymalnie do 55 km/h.

W ciągu dnia temperatury w całym kraju będą wysokie. Najcieplej będzie w Warszawie i nad morzem – termometry pokażą do 28 stopni. Na południu od 22 do 25 stopni, a na wschodzie 22-26. Najchłodniej na Dolnym Śląsku oraz w województwie lubuskim.

Ostrzeżenia IMGW

Na wtorek 23 maja IMGW wydało także ostrzeżenia pogodowe. Według prognoz w niektórych regionach kraju mogą się pojawić burze z gradem do 40 mm deszczu oraz wiatrem osiągającym do 90 km/h. Ostrzeżenia obowiązują na terenie województw:



dolnośląskiego;

opolskiego;

śląskiego;

małopolskiego.

W środę 24 maja sytuacja w tych rejonach zacznie się uspokajać.

W innych częściach kraju możemy spodziewać się suszy hydrologicznej lub podtopień. W województwie świętokrzyskim poziom wody przekroczył stan ostrzegawczy. To samo tyczy się Wisły na odcinku od Nowego Dworu Mazowieckiego do Płocka. Na Pomorzu Zachodnim nadal obowiązuje ostrzeżenie o suszach i spadku poziomu wód.

