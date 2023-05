Antycyklon Vera zmieni prognozy. Od piątku w Polsce susze

Już na początku weekendu zaczniemy odczuwać wpływ antycyklonu Vera na pogodę w naszym kraju. Jeszcze w czwartek towarzyszyły nam opady deszczu, burze i grad. Nadchodzi jednak czas wyższych temperatur i suszy. Sprawdźmy, jak zapowiada się prognoza pogody na piątek, 26 maja.

Pogoda na 26 maja. Wpływ antycyklonu

Antycyklon Vera skutecznie wpłynie na pogodę w Polsce. W piątek w większości kraju na termometrach pojawią się 20–23 stopnie. Najcieplej będzie na wschodzie, gdzie temperatura wyniesie nawet do 26 stopni. Chłodniej zapowiada się nad morzem i w górach — od 14 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach nawet do 75 km/h.

Chmury pojawią się jedynie w południowo-wschodniej części Polski. Tam też dojdzie do przelotnych opadów deszczu i burz. Najmocniej padać będzie w okolicy Rzeszowa – do 30 mm/h. IMGW prognozuje jednak, że opady będą krótkotrwałe. Utrzymają się jedynie przez kilka godzin.

Temperatury w poszczególnych miastach

Według prognozy IMGW w piątek najcieplej będzie w okolicach godziny 15:00. Wtedy to temperatury wyniosą:



Białystok – 24 stopnie;

Bydgoszcz i Toruń – 22 stopnie;

Gdańsk – 20 stopni;

Gorzów Wielkopolski i Zielona góra – 20 stopni;

Katowice – 21 stopni;

Kielce – 22 stopnie;

Kraków – 22 stopnie;

Lublin – 23 stopnie;

Łódź – 21 stopni;

Olsztyn – 19 stopni;

Opole – 21 stopni;

Poznań – 21 stopni;

Rzeszów – 18 stopni.

Szczecin – 18 stopni;

Warszawa – 23 stopnie;

Wrocław – 21 stopni.

Ostrzeżenia IMGW

Piątek będzie również dniem z mniejszą ilością alertów wydanych przez IMGW. Antycyklon Vera skutecznie oddala od naszego kraju fronty burzowe. Grad i burze pojawią się jeszcze tylko w województwie podkarpackim i lubelskim.

Zmniejszy się również ilość ostrzeżeń dotyczących stanu wód w rzekach. Jedynie na Podkarpaciu ogłoszono alert pierwszego stopnia. Gorzej sytuacja ma się na Pomorzu Zachodnim. Wciąż utrzymuje się tam stan suszy hydrologicznej, który stopniowo się powiększa. Już w trzech rzekach przepływ wody jest poniżej normy.

Czytaj też:

Cyklon Dawid wciąż nad Polską. Gdzie możemy spodziewać się deszczu i burz?Czytaj też:

Tych grzybów warto szukać w maju. Oto sezonowe hity