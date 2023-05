Koniec z deszczami, czas na susze. Pogoda na wtorek

Antycyklon Vera skutecznie wpłynął na pogodę w Polsce. Przez weekend w większości kraju było ciepło i bezchmurnie. Zniknęły również ostrzeżenia dotyczące burzy i gradu. Dodatkowo bardzo sporadyczne opady deszczu. Czy taka pogoda utrzyma się również we wtorek, 30 maja?

Pogoda na wtorek, 30 maja

W nocy nad większością Polski pojawiły się chmury. Nie były to jednak chmury deszczowe. Czyste niebo będzie głównie nad województwem lubuskim, wielkopolskim i pomorskim. Najchłodniej było nad morzem, gdzie temperatura wyniosła 6–8 stopni. W centrum na termometrach było od 13 do 15 stopni. Wiatr słaby, osiągający do 30 km/h.

W ciągu dnia zachmurzenie obejmie głównie południe oraz północny wschód. Nad morzem i w górach temperatury wyniosą od 15 do 19 stopni. Na pozostałym obszarze kraju utrzyma się od 21 do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 65 km/h.

Temperatury w poszczególnych miastach

Według prognozy IMGW we wtorek najcieplej będzie w okolicach godziny 15:00. Wtedy to temperatury wyniosą:



Białystok – 23 stopnie;

Bydgoszcz i Toruń – 23 stopnie;

Gdańsk – 19 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 24 stopnie;

Katowice – 22 stopnie;

Kielce – 22 stopnie;

Kraków – 23 stopnie;

Lublin – 23 stopnie;

Łódź – 22 stopnie;

Olsztyn – 22 stopnie;

Opole – 23 stopnie;

Poznań – 22 stopnie;

Rzeszów – 23 stopnie;

Szczecin – 22 stopnie;

Warszawa – 23 stopnie;

Wrocław – 22 stopnie;

Zielona Góra – 23 stopnie.

Alerty IMGW na wtorek: susze

IMGW nie wydało żadnych ostrzeżeń meteorologicznych. Inaczej sytuacja ma się jednak w temacie stanu wód w Polsce. Na Pomorzu Zachodnim wciąż utrzymuje się susza hydrologiczna. Taki stan zaczął pojawiać się również na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. W tych rejonach przepływ wód jest znacznie poniżej normy. Z prognoz wiemy, że sytuacja ta nie zmieni się w ciągu najbliższej doby.

twitterCzytaj też:

Antycyklon Vera zmieni prognozy. Od piątku w Polsce suszeCzytaj też:

SMS-y RCB do zmiany. Kto inny będzie nas ostrzegał