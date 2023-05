Nadciąga antycyklon Wiola. Może namieszać w pogodzie

Od tygodnia w naszym kraju wiele zmienił antycyklon Vera. Wraz z jego przybyciem zakończyła się fala deszczu i burz. We wtorek w większości kraju na termometrach było od 21 do 24 stopni. Najchłodniej nad morzem, gdyż tam temperatura wyniosła zaledwie 19 stopni.

Pogodne dni przyniosły jednak ze sobą susze. Każdego dnia w kolejnych regionach spada poziom wód. Zmienić to może antycyklon Wiola. Czy dotrze on do naszego kraju już w środę, 31 maja?

Zbliża się antycyklon Wiola. Jakie zmiany w pogodzie?

Z zachodu w naszym kierunku zbliża się antycyklon Wiola. Wraz z nim dojdzie do gwałtownej zmiany pogody. Pojawią się ponownie opady deszczu, burze oraz przymrozki. Temperatury mogą spaść nawet do 1 stopnia. Z prognozy wynika, że zmiany te nadejdą już w drugiej połowie tygodnia.

Pogoda na środę 31 maja

W ostatni dzień maja utrzyma się jeszcze pogodna aura. Chmury pojawią się głównie w centralnej części Polski. Przez cały dzień nie pojawią się również opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 19 do 28 stopni. Wiatr słaby, w porywach do 50 km/h.

Temperatury w poszczególnych miastach



Białystok – 23 stopnie;

Bydgoszcz – 25 stopni;

Gdańsk – 25 stopni;

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra – 25 stopni;

Katowice – 23 stopnie;

Kielce – 23 stopnie;

Kraków – 23 stopnie;

Lublin – 22 stopnie;

Łódź – 22 stopnie;

Olsztyn – 23 stopnie;

Opole – 25 stopni;

Poznań – 24 stopnie;

Rzeszów – 23 stopnie;

Szczecin – 25 stopni;

Toruń – 24 stopnie;

Warszawa – 24 stopnie;

Wrocław – 24 stopnie.

Alerty IMGW: susza

Jeszcze we wtorek, 30 maja stan suszy obowiązywał wyłącznie w czterech zbiornikach. Na szaro oznaczona była Ina, Płonia, Drawa i Czerna Wielka. Na środę jednak pojawi się jednak znacznie więcej alertów. Stan wód poniżej normy zarejestrowano na Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach. Wszystkie te tereny objęte zostały stanem suszy hydrologicznej aż do piątku, 2 czerwca.

twitterCzytaj też:

Koniec z deszczami, czas na susze. Pogoda na wtorekCzytaj też:

Jest maj, 20 stopni i pada deszcz? To znaczy, że jesteś na południu Europy