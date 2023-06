Spadek temperatury nawet o 13 stopni. Pogoda na piątek

IMGW zapowiada na piątek przelotne zachmurzenie. Największe skupiska chmur pojawią się wczesnym porankiem i wieczorem. Dodatkowo w górach wystąpią opady deszczu. Będą one jednak przejściowe, trwające raptem kilka godzin.

Temperatura wyniesie od 11 stopni nad morzem do 27 stopni na Podkarpaciu. W centralnej części kraju temperatura optymalna — do 20 stopni. Wiatr umiarkowany, na północy kraju momentami osiągający nawet do 70 km/h.

Prognoza pogody na piątek, 2 czerwca

Temperatury w poszczególnych miastach



Białystok – 15 stopni;

Bydgoszcz – 18 stopni;

Gdańsk – 15 stopni;

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra – 20 stopni;

Katowice – 22 stopnie;

Kielce – 22 stopnie;

Kraków – 24 stopnie;

Lublin – 22 stopnie;

Łódź – 20 stopni;

Olsztyn – 17 stopni;

Opole – 22 stopnie;

Poznań – 18 stopni;

Rzeszów – 25 stopni;

Szczecin – 19 stopni;

Toruń – 18 stopni;

Warszawa – 20 stopni;

Wrocław – 21 stopni.

Ostrzeżenia IMGW: przymrozek i susza

W piątek ponownie na mapie zagrożeń meteo zrobiło się żółto. IMGW ogłosiło powrót przymrozków. Oznacza to, że temperatura powietrza może spaść nawet do 0 stopni. Temperatura przy gruncie również będzie niższa — nawet do −1 stopnia. Taką prognozę nadano dla terenów nadmorskich, Podlasia, Warmii i Mazur. Przymrozek pojawi się także na południu, głównie w Tatrach i Bieszczadach.

W niektórych częściach kraju pogłębia się susza. W kolejnych zlewniach Warmii i Mazur poziom wody zaczął drastycznie spadać. Zupełnie inaczej sytuacja ma się na Pomorzu. W zlewni Zalewu Wiślanego do Nogatu woda zaczyna osiągać stan ostrzegawczy.

