W Polsce znów będzie chłodniej. Prognoza pogody na weekend

Temperatury już w piątek zaczęły stopniowo spadać. W porównaniu z resztą tygodnia była to różnica nawet 13 stopni. Na termometrach mogliśmy zobaczyć od 11 stopni nad morzem do 27 stopni na Podkarpaciu. Sprawdźmy, jaką pogodę prognozuje IMGW na nadchodzący weekend. Czy wskaźniki rtęci dalej będą spadać?

Prognoza pogody na sobotę, 3 czerwca

W nocy z piątku na sobotę będzie bezchmurnie, lecz chłodno. Najniższe temperatury będą w Tatrach — do 4 stopni powyżej zera. Nieco cieplej będzie nad morzem. Tam na termometrach będziemy mogli zobaczyć od 4 do 7 stopni. Najcieplej będzie na południu kraju. Na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce do 11 stopni.

Rozległy wyż znad Atlantyku przyniósł do Polski bezchmurne niebo. To dobry znak, lecz zyskaliśmy to kosztem niższych temperatur. W ciągu dnia termometry pokażą 14–17 stopni w górach. Na wybrzeżu możemy spodziewać się od 12 do 17 stopni. W reszcie kraju temperatury utrzymają się w okolicach 18–22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. IMGW nie zapowiada również opadów deszczu.

Temperatury w poszczególnych miastach



Białystok – 18 stopni;

Bydgoszcz i Toruń – 19 stopni;

Gdańsk – 16 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 19 stopni;

Katowice – 20 stopni;

Kielce – 19 stopni;

Kraków – 19 stopni;

Lublin – 18 stopni;

Łódź – 18 stopni;

Olsztyn – 17 stopni;

Opole – 22 stopnie;

Poznań – 19 stopni;

Rzeszów – 19 stopni;

Szczecin – 20 stopni;

Warszawa – 19 stopni;

Wrocław – 20 stopni;

Zielona Góra – 20 stopni.

Prognoza pogody na niedzielę, 4 czerwca

W nocy z soboty na niedzielę nieco cieplej. W górach i nad morzem utrzyma się 6–7 stopni powyżej zera. Najwyższe temperatury pojawią się w Opolu, Katowicach i Krakowie. Tam nad ranem termometry wskażą do 13 stopni. Będzie to również kolejny poranek z bezchmurnym niebem nad większością kraju.

W ciągu dnia przelotne opady deszczu pojawią się tylko w Tatrach. Opady osiągną tam maksymalnie do 2 mm/h. Będzie również nieco cieplej niż w sobotę. Większość kraju będzie mogła cieszyć się temperaturą powyżej 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 45 km/h.

Temperatury w poszczególnych miastach



Białystok – 21 stopni;

Bydgoszcz i Toruń – 23 stopnie;

Gdańsk – 19 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 22 stopnie;

Katowice – 23 stopnie;

Kielce – 23 stopnie;

Kraków – 24 stopnie;

Lublin – 23 stopnie;

Łódź – 23 stopnie;

Olsztyn – 21 stopni;

Opole – 25 stopni;

Poznań – 22 stopnie;

Rzeszów – 23 stopnie;

Szczecin – 23 stopnie;

Warszawa – 22 stopnie;

Wrocław – 24 stopnie;

Zielona Góra – 23 stopnie.

Ostrzeżenia IMGW: susze w kolejnych regionach

W piątek pojawiły się ostrzeżenia dotyczące przymrozków, głównie w północnej części kraju. Przez resztę weekendu jednak sytuacja się uspokoi. Nigdzie nie zapowiada się spadku temperatury do 0 stopni. Nie prognozuje się również burz ani gradu.

Problem wciąż jednak dotyczy stanu wód w wielu rzekach. W sobotę do listy należy dopisać Górną i Dolną Młynę w województwie warmińsko-mazurskim. W niedzielę natomiast na mapie pojawią się kolejne zbiorniki ze stanem wód poniżej normy. Ostrzeżenie obejmie kolejne tereny Śląska, Opolszczyzny i Ziemi Lubuskiej.

twitterCzytaj też:

Spadek temperatury nawet o 13 stopni. Pogoda na piątekCzytaj też:

Tu warto pojechać w czerwcu. Idealne propozycje na długi weekend