Deszcze i burze przejdą przez Polskę. IMGW wydało ostrzeżenia

W weekend doszło do spadku temperatur nawet o kilkanaście stopni w ciągu dnia. Z początkiem tygodnia nadejdzie jednak ponownie fala ciepłego powietrza. We wtorek w dużej części kraju znów będzie powyżej 25 stopni. To nie wszystko. Wraz z wysokimi temperaturami możemy spodziewać się deszczu i burz. Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas we wtorek w różnych częściach Polski.

Prognoza pogody na wtorek, 6 czerwca

We wtorek na termometrach od 16 stopni w górach. Im bardziej na północ kraju, tym będzie cieplej. W centrum i na Pomorzu temperatura osiągnie nawet do 28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu w porywach do 65 km/h. IMGW prognozuje również duże zachmurzenie w południowej części kraju.

Nad ranem pojawi się deszcz w Karkonoszach i na zachodzie Dolnego Śląska. Będą to jednak opady przejściowe. Gorzej będzie z pogodą na południu kraju. W Krakowie i Rzeszowie padać będzie od późnego popołudnia aż do nocy. W międzyczasie chmury deszczowe dotrą również na południe Śląska i Kielecczyzny.

Temperatury w poszczególnych miastach

Białystok – 15 stopni;

Bydgoszcz i Toruń – 27 stopni;

Gdańsk – 27 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 25 stopni;

Katowice – 22 stopnie;

Kielce – 25 stopni;

Kraków – 23 stopnie;

Lublin – 25 stopni;

Łódź – 27 stopni;

Olsztyn – 26 stopni;

Opole – 23 stopnie;

Poznań – 25 stopni;

Rzeszów – 23 stopnie;

Szczecin – 28 stopni;

Warszawa – 27 stopni;

Wrocław – 24 stopnie;

Zielona Góra – 21 stopni.

Ostrzeżenia IMGW: burze znów nad Polską

Na mapie ostrzeżeń IMGW pojawiły się nowe alerty meteo. Związane są one z nadchodzącymi burzami i silnym wiatrem, osiągającym do 90 km/h. Zagrzmi wszędzie tam, gdzie prognozuje się opady deszczu.

Pomimo burzy i deszczu, coraz więcej zbiorników objętych jest alertem o suszy. We wtorek na mapie na szaro pojawi się Drwęca od Rypienicy do ujścia. Znajduje się ona w województwie kujawsko-pomorskim. Dla niej i innych zbiorników IMGW prognozuje taki stan aż do czwartku.

twitterCzytaj też:

Będzie coraz cieplej. Prognoza pogody na najbliższe dniCzytaj też:

Piękna pogoda w podróży? Właśnie wtedy powinieneś uważać