Pogoda na środę. Kolejny dzień z burzami i wysoką temperaturą

We wtorek w południowej części kraju pojawiło się duże zachmurzenie. Wraz z nim mieszkańcy spodziewać się mogli burzy z gradem oraz opadów deszczu. Nie wpłynęło to jednak na temperatury. W Krakowie czy Rzeszowie utrzymały się 23 stopnie. Może to jednak sporo zmienić w stanie wód w różnych miejscach kraju. Jakiej pogody możemy się spodziewać w środę, 7 czerwca?

Prognoza pogody na środę, 7 czerwca

IMGW prognozuje duże zachmurzenie na południu kraju. Sytuacja zacznie się uspokajać dopiero późnym wieczorem. Do tego od rana będzie padać, najpierw na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, z czasem i na Śląsku i Małopolsce. Po południu przelotny deszcz przejdzie także przez zachodnią i centralną część Polski. Opady wyniosą maksymalnie do 30 mm/h.

O poranku najchłodniej będzie nad morzem i w górach. Tam temperatura wyniesie od 10 do 13 stopni. W reszcie kraju utrzyma się 15–17 stopni. Po południu najcieplej będzie w centralnej i północnej części Polski. Na termometrach pojawi się nawet do 30 stopni w okolicach Bydgoszczy, Torunia i Warszawy. Na południowym wschodzie natomiast temperatura nie przekroczy 20 stopni.

Temperatura w poszczególnych miastach

Białystok – 28 stopni;

Bydgoszcz – 30 stopni;

Gdańsk – 24 stopnie;

Gorzów Wielkopolski – 28 stopni;

Katowice – 22 stopnie;

Kielce – 22 stopnie;

Kraków – 19 stopni;

Lublin – 22 stopnie;

Łódź – 27 stopni;

Olsztyn – 27 stopni;

Opole – 26 stopni;

Poznań – 28 stopni;

Rzeszów – 18 stopni;

Szczecin – 28 stopni;

Toruń – 29 stopni;

Warszawa – 28 stopni;

Wrocław – 27 stopni;

Zielona Góra – 27 stopni.

Ostrzeżenia IMGW: deszcz, burza i grad

Na środę IMGW prognozuje burze i burze z gradem. Alertem objęte zostały wszystkie województwa na południu Polski. Tam też pojawiły się prognozy o podniesieniu się poziomu wód do stanu ostrzegawczego. Na północy natomiast przez wysokie temperatury zmniejsza się poziom wód w rzekach. 7 czerwca kolejne trzy zbiorniki dołączą do listy miejsc, gdzie obowiązuje stan suszy.

