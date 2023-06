Nawet 30 stopni w Boże Ciało. IMGW ostrzega przed burzami

Prognoza pogody na Boże Ciało, 8 czerwca

W Boże Ciało w północnej części kraju nie są spodziewane opady. Meteorolodzy przewidują, że niebo będzie całkowicie bezchmurne a temperatury wyjątkowo letnie. Na termometrach pojawi się nawet 31 stopni. Odrobinę chłodniej będzie w centrum — do 28 stopni w Warszawie. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 75 km/h.

Pogoda na południu kraju będzie zupełnie inna. W Tatrach pojawi się maksymalnie 16 stopni. Na całym paśmie górskim będzie padać deszcz i grad, a do tego może zagrzmieć. Tam też IMGW zapowiada porywy wiatru osiągające do 90 km/h.

Temperatura w poszczególnych miastach

Białystok – 28 stopni;

Bydgoszcz – 30 stopni;

Gdańsk – 25 stopni;

Gorzów Wielkopolski – 30 stopni;

Katowice – 22 stopnie;

Kielce – 24 stopnie;

Kraków – 22 stopnie;

Lublin – 25 stopni;

Łódź – 28 stopni;

Olsztyn – 28 stopni;

Opole – 27 stopni;

Poznań – 28 stopni;

Rzeszów – 21 stopni;

Szczecin – 28 stopni;

Toruń – 26 stopni;

Warszawa – 28 stopni;

Wrocław – 29 stopni;

Zielona Góra – 28 stopni.

Prognoza pogody na piątek, 9 czerwca

Pogoda na piątek zapowiada się mniej słonecznie, lecz równie ciepło. W ciągu dnia temperatury wyniosą od 21 do 30 stopni. Nieco chłodniej będzie na Lubelszczyźnie. Tam słupki rtęci wskażą tylko 17 stopni.

W większości kraju wiatr osiągnie w porywach do 55 km/h. Do tego pojawi się więcej chmur i przelotnych opadów. Najdłużej deszcz utrzyma się na południu. Z biegiem czasu jednak chmury przesuną się na zachód i północ kraju. Najmocniej padać będzie w Karpatach. IMGW prognozuje tam nawet do 30 mm deszczu na godzinę.

Temperatura w poszczególnych miastach

Białystok – 28 stopni;

Bydgoszcz i Toruń – 30 stopni;

Gdańsk – 21 stopni;

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra – 29 stopni;

Katowice – 22 stopnie;

Kielce – 23 stopnie;

Kraków – 22 stopnie;

Lublin – 22 stopnie;

Łódź – 28 stopni;

Olsztyn – 29 stopni;

Opole – 23 stopnie;

Poznań – 29 stopni;

Rzeszów – 23 stopnie;

Szczecin – 27 stopni;

Warszawa – 29 stopni;

Wrocław – 27 stopni.

Ostrzeżenia IMGW: burze z gradem

W czwartek i piątek na mapach IMGW pojawiły się nowe alerty. Dotyczą one południowej części Polski. Związane są z nadchodzącymi burzami i gradem. Taka pogoda w rejonach podgórskich może utrzymać się nawet przez cały weekend.

Również w rejonie objętym deszczem i burzami pojawił się alert o poziomie wzrostu wód. Układają się one w strefie poniżej stanu ostrzegawczego. Północ kraju natomiast nadal zmaga się ze stanem suszy hydrologicznej. W piątek IMGW doda do listy kolejne zbiorniki, których stan jest znacząco poniżej normy.

