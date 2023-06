Opady deszczu i burze. Prognoza pogody na najbliższe dni

W poniedziałek w wielu regionach kraju zauważalny był znaczny spadek temperatury. W większości temperatura utrzymywała się na poziomie od 18 do 24 stopni Celsjusza. W wielu województwach pojawiły się także przelotne opady deszczu.

Prognoza pogody na wtorek, 13 czerwca

We wtorek nad krajem pojawi się więcej chmur. Do tego na wielu obszarach Polski dadzą o sobie znać chmury deszczowe. Ominą one jedynie Pomorze, Ziemię Lubuską oraz Wielkopolskę.

Prognozowana średnia temperatura wyniesie od 14 do 18 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w górach. Tam na termometrach zobaczymy do 12 stopni. Najwyższe temperatury pojawią się na północy — od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu w porywach osiągnie do 55 km/h.

Prognoza pogody na środę, 14 czerwca

W środę czekać nas będzie duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Pojawią się one w centrum i na południu, gdzie możliwe są także burze. Nad morzem i w górach będzie maksymalnie 16 stopni Celsjusza. W reszcie kraju od 18 do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Jedynie w trakcie burz może być porywisty.

Prognoza pogody na czwartek, 15 czerwca

W czwartek na termometrach od 17 do 19 stopni Celsjusza w górach i nad morzem. Na Suwalszczyźnie najcieplej – do 25 stopni. Temperatura w reszcie kraju osiągnie 19–24 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany. IMGW prognozuje również przelotne opady deszczu.

Prognoza pogody na weekend, 16-18 czerwca

Przez weekend nad naszym krajem utrzyma się zachmurzenie. Miejscami pojawią się także przelotne opady deszczu i burze. Przeważnie będzie ciepło — od 25 stopni w piątek do 27 stopni w niedzielę. Chłodniej będzie na wschodzie, południu i nad morzem. Dominować będzie wiatr słaby i umiarkowany. Podczas burz zawieje mocniej.

