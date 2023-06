Deszcz, burze i grad. Pogoda zaskoczy w kolejnych dniach

Środa przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Okresami będą pojawiać się opady deszczu rzędu 5-15 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu i w centrum pojawią się burze z opadami do 30 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17℃ na Suwalszczyźnie, przez 18℃ w środkowej części kraju, do 22℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, z porywami do 70-80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na kolejne dni

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 5-30 l/mkw., a w centrum i na północy wystąpią też burze z gradem i silnym wiatrem rozpędzającym się w porywach do 70-90 km/h. Bez opadów będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Termometry pokażą maksymalnie od 19℃ na północnym wschodzie, 21℃ w środkowej Polsce, do 23℃ na południowym wschodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych i zachodnich, słabo i umiarkowanie.

Na piątek również prognozowane jest umiarkowane i duże kłębiaste zachmurzenie. Przeważnie bez opadów dzień upłynie w centrum kraju, a poza tym pojawią się przelotne opady deszczu do 5-30 l/mkw., na północy również zagrzmi i pojawi się grad. Temperatura maksymalna osiągnie od 20℃ w rejonie Pomorza i Podkarpacia, przez 24℃ w centrum kraju, do 25℃. Będzie wiać północny i zachodni słaby i umiarkowany wiatr, podczas burz silny, bo w porywach osiągający prędkość do 70-90 km/h.

Czytaj też:

