Ciepło, ale z opadami i burzami. Tak zapowiada się pogoda na weekend

Piątek upłynie z umiarkowanym i dużym kłębiastym zachmurzeniem. W centrum na ogół będzie bez opadów, a w pozostałych regionach pojawią się przelotne opady deszczu do 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie i Pomorzu wystąpią burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 19℃ na Pomorzu Zachodnim do 24-25℃ w centrum kraju. Wiatr będzie północny i zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, w porywach osiągający 70-90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę prognozowane jest kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-25 l/mkw. Burze z gradem i porywami wiatru do 70-90 km/h będą pojawiać się w zachodnich i północnych regionach. Termometry pokażą maksymalnie od 20-21℃ na Pomorzu do 23-24℃ w środkowej części kraju. Wiatr powieje z kierunków zachodnich i północnych, słabo i umiarkowanie.

W niedzielę również zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Padać nie powinno na zachodzie, w pozostałej części Polski okresami będą występować natomiast opady deszczu, podczas których spadnie do 5-20 l/mkw. We wschodnich regionach możliwe są burze z gradem. Temperatura maksymalna osiągnie od 22℃ na Podlasiu, przez 23℃ w centrum kraju, do 25℃ na Dolnym Śląsku. Będzie wiać północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, w trakcie burz silny wiatr.

